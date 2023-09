Hilario Galli ejerció su derecho al voto en la tarde de este domingo en la Escuela Primaria Nº8 de la ciudad. Después de participar en el proceso electoral, el político conversó con los periodistas que lo aguardaban fuera del centro educativo.

El actual funcionario adelantó que votar fue muy fácil "porque no había nadie en mi escuela, por suerte", y reconoció que "fue una ventaja. A esta hora generalmente hay mucha gente votando", agradeció.

Asimismo, hizo hincapié en la cantidad de gente en la escuela y considero que "la verdad que está muy bueno", reflexiono.

La mano derecha de Ezequiel Galli argumentó: "Arrancamos la mañana muy temprano, una mañana muy fresca, con algunas complicaciones en los armados de los cuartos. Mucha boleta, muy grande la boleta, realmente eso complicó e hizo un poco más lento el inicio faltaron bastantes autoridades de mesa por eso que muchas de las mesas terminaban arrancando después de las 8 y media 8.40 pero bueno, una vez que terminaron de abrirse todas las mesas y se inició la votación, realmente fue ininterrumpido, en ningún momento hubo baches".

Por otro lado, aludió a la buena presencia de gente a ejercer el derecho al voto a pocos minutos de las cuatro de la tarde: "Estamos arriba del 50% de participación en todas las escuelas. La verdad que es un muy buen número, teniendo en cuenta los porcentajes bajos que veníamos viendo de participación en distintas provincias, uno tenía ese temor, por eso quisimos también mucho hincapié a lo largo de estas semanas en instar a que la gente venga a votar, independientemente de su preferencia, porque es importante la participación, es realmente la muestra de qué es lo que está pasando, qué es lo que están diciendo, qué es lo que se está sintiendo".

"Si a esta altura tenemos más de un 50%, yo creo que vamos a llegar al cierre de la votación con un muy buen porcentaje", consideró Hilario Galli.

En relación al corte de boleta, manifestó que su cuarto, "estaba muy ordenado, estaba todo muy prolijo, las boletas correctas. No, no se veía mucho corte, no significa que no lo vaya después, pero yo no vi mucho desorden en el cuarto", explicó.

El actual Secretario de Gobierno mencionó que: "Tengo 9 escuelas, así que me lleva aproximadamente 2 horas dar la vuelta, recorrer las 9, así que ahora que voté me voy a dar la última gira porque imagínate son tres y media, cuatro, para cuando termine de dar la vuelta ya van a estar cerrando las escuelas".

Por último, el actual funcionario avisó que aún debe pasar por el resto de las escuelas, "ver que todo está correcto, dando las últimas instrucciones para el cierre", y expresó que: "Ahora viene la parte más importante después de las 6 que es el recuento y después ya me voy al búnker nuestro ahí en la Casa Amarilla a esperar que empiezan a llegar las fotos de los primeros certificados de escrutinio", finalizó Hilario Galli.