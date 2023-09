Como ya te hemos contado en otras oportunidades, el trabajo remoto es ideal para quien está buscando un cambio de vida. Tanto si sos un padre o madre que desea estar más tiempo con su familia, o una persona que quiere disfrutar de su tiempo y no pasarse horas viajando hasta el trabajo, o si deseas convertirte en un nómada digital que desea viajar por todo el mundo. Sea cual sea tu objetivo, trabajar desde casa siempre te dará esa libertad que estás buscando y múltiples beneficios. No tener que cumplir horarios de oficina o perder tiempo desplazándose de un lado a otro son el sueño de cualquier persona.

También te contamos anteriormente que el trabajo remoto llegó para quedarse. Cada vez, más empresas comienzan a entender los beneficios que genera tener a su empleado trabajando desde casa. Menos costos y mayor productividad transforman al trabajo remoto en una atractiva modalidad para los departamentos de recursos humanos de muchas empresas.

Si estás buscando trabajar remoto, deberás comenzar a pensar en todas las ventajas que esta modalidad de empleo ofrece, entre las que se destacan la elección del lugar de trabajo (que podrá ser tu casa, un café, una biblioteca, un aeropuerto, o el lugar que se te ocurra, mientras tengas tu laptop y conexión a internet), la posibilidad de organizar tus tiempos y horarios de trabajo y así disfrutar un poco más de tu tiempo libre, la libertad geográfica que te genera poder elegir para dónde querés trabajar, permitiéndote así buscar mejores oportunidades de crecimiento profesional, y por supuesto, el incremento de la productividad.

Ahora bien, si estás decidido a trabajar remoto, puede que te estés preguntando dónde encontrar ofertas de empleo remoto o freelance. A continuación, te dejamos las tres plataformas web con más variedad de ofertas de trabajo remoto:

UpWork: es una plataforma totalmente gratuita que conecta a profesionales freelance con empresas que buscan talentos especializados para desarrollar un proyecto. Es muy fácil de utilizar y dentro de ella encontrarás miles de ofertas variadas para elegir en cuál o cuáles aplicar. Podrás encontrar ofertas en español y en inglés, de acuerdo a tus objetivos.

Soy Freelancer: Es una de las principales páginas para freelancers en español. Tiene millones de proyectos publicados cada día, literal. Seguramente algo vinculado a lo que deseas hacer vas a encontrar. También es muy fácil de usar y podés filtrar ofertas acordes a tus habilidades, idioma, etc.

LaPieza: Es una plataforma de ofertas de trabajo remoto en español en pleno crecimiento. Vas a encontrar ofertas 100% en español y ofertas en este idioma pero para las que quizás necesites además dominio de inglés. También cuenta con ofertas de empleo que pueden generarte la opción de relocalización, así que es una excelente herramienta para aquellos que están buscando, a corto o mediano plazo, emigrar. También es gratuita.

Ahora bien, un consejo que siempre damos desde Cinco Valijas, es no desesperarse queriendo aplicar a todas las ofertas que se te crucen por delante. Buscar trabajo remoto también requiere de una estrategia y es un proceso. Si no tenés un CV actualizado y orientado al trabajo remoto, y si no construiste un perfil fuerte dentro de esas plataformas, difícilmente consigas que te llamen de algún empleo. Como todo, necesitás establecer un paso a paso hasta llegar a aplicar a tu primera oferta.

Comenzar a trabajar remoto no tiene por qué ser algo imposible. ¿Cómo lograrlo entonces? Si estás perdido y no sabés por dónde comenzar, nosotros podemos ayudarte. Nuestro programa de capacitación para trabajo remoto incluye taller online + ebook de regalo + revisión gratuita de tu CV + 8 encuentros mensuales gratis donde vamos a acompañarte y guiarte hasta conseguir la primera oferta de trabajo remoto y chat exclusivo para alumnos.