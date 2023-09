Cuando charlamos durante los talleres online de Cinco Valijas sobre el tema de la profesión y trabajar remoto, siempre les digo a mis alumnos que, si decidimos trabajar remoto, tenemos tres opciones:

-No tener profesión: implica empezar de cero. Evaluar qué tengo para ofrecer a aquellas ofertas de empleo donde no se necesita experiencia o profesión particular.

-Tener una profesión y adaptarla al mundo remoto: utilizar mi conocimiento y mi experiencia y adaptarlo a una nueva versión en el mundo del trabajo remoto.

-Tener una profesión, pero no querer saber nada con ella: es la oportunidad para reinventarse, para comenzar desde cero. Para animarnos a hacer algo que hasta el momento no estábamos seguros.

Sea cual sea el camino que vayas a tomar, tenés que tener tu estrategia clara. Es decir, saber hacia dónde vas, qué tipo de trabajo querés, qué es lo que sabés hacer, cuáles son tus habilidades… Todo ello te permite crear una estrategia clara y contundente.

Ahora bien, en ese camino, en ese proceso de identificar en qué somos fuertes, cuáles son nuestras habilidades, también vamos a identificar nuestros puntos débiles. Qué nos falta. Dónde me quedé en cuanto a conocimiento. Qué necesito aún para alcanzar ese trabajo que me propuse. Y lo genial de este punto es que hoy por hoy no es que si hay algo que me falta me lamento y ya está, me quedé afuera. Para nada. Hoy podemos acceder a cientos de recursos y herramientas online para capacitarme.

Adquirir las herramientas que me están faltando entre mis habilidades es la puerta para acceder al trabajo que quiero.

Si estás buscando entonces lograr ese salto al trabajo remoto, este es el lugar correcto. A continuación te voy a compartir una lista con los 10 trabajos remotos con mejores salarios.

Recordá que tus habilidades y los conocimientos que puedas sumar, serán el eje fundamental para acceder a ellos.

Creador de contenido: es una profesión tremendamente demandada hoy en día. Las redes sociales son un gran canal de venta de productos y servicios, por ende, la necesidad de contar con contenido creativo y que se distinga es fundamental. Y allí es donde el creador de contenido se transforma en una profesión con demanda. Un creador de contenido puede ganar desde USD 10 a USD 30, y más aún si realmente es alguien con una experiencia extensa en el puesto. ¿Qué habilidades debe tener un creador de contenido? Obviamente una capacidad de redacción, pero con una alta cuota de creatividad. Debés conocer a la perfección el manejo de redes sociales y las tendencias. Entonces, si tenés habilidad para escribir y sos creativo, enfócate en aprender sobre redes sociales, seguí las tendencias y animate a comenzar en esta profesión.

Community Manager: también se encuentra en la lista de los empleos remotos mejor pagados. Consiste en el manejo de las cuentas de redes sociales de empresas, marcas o personas para alcanzar objetivos relacionados generalmente con ventas, crecimiento y alcance. ¿Qué aprender para enfocarse en puestos de community manager? Al igual que con el puesto anterior, conocer las redes sociales a la perfección te dará muchas herramientas. No dudes en buscar cursos de community manager y, si querés sumar experiencia a tu CV, animate a empezar gestionando la cuenta en redes sociales del emprendimiento de un amigo o familiar.

Programador: obviamente, todos los trabajos relacionados a IT son altamente demandados y muy bien pagados. Tanto si son remotos o en su versión tradicional. Para comenzar en este tipo de puestos es esencial conocer al respecto y lo bueno es que existen cientos de cursos disponibles online donde podés formarte y empezar de cero. No estamos hablando de una carrera universitaria, estamos hablando de formarte para adquirir los conocimientos y las herramientas que necesitás.

Redactor: al igual que con la creación de contenidos, si lo tuyo tiene que ver con la escritura y tenés muy buenas habilidades de comunicación, poder redactar artículos sobre diferentes temáticas es una profesión con una demanda increíble. Las empresas contratan redactores para generar artículos para blogs, páginas webs, posteos en redes sociales, pero también para generar la información descriptiva correcta sobre productos y servicios. Animate a empezar desde cero con tu habilidad de escritura, y posteriormente podés buscar especializarte y aprender más sobre, por ejemplo, contenido SEO. Un redactor de contenidos con experiencia puede ganar hasta USD 45 por hora de trabajo.

Traductor online: Muchas empresas necesitan traducciones de sus productos y servicios para expandirse a otros mercados. Para traducir este tipo de contenidos no necesitás se traductor público. Es fundamental tu dominio del idioma que vas a traducir. Podés comenzar buscando ofertas de trabajo freelance por proyecto, que te permitan ganar experiencia y entender las necesidades de los clientes.

Asistente Virtual: En Cinco Valijas hablamos mucho sobre esta profesión tan demandada, e inclusive tenemos un taller específico para quienes deseen empezar a trabajar remoto como asistente virtual. Muchas empresas o personas necesitan asistentes que puedan ayudarlos con la carga diaria de tareas, o con un sector específico de la logística de su empresa o emprendimiento. Y ahí es donde aparecen los asistentes virtuales. Es un trabajo muy flexible, te permite adaptar tu búsqueda de acuerdo con tus habilidades. Sin dudas, debés enfocarte en tus habilidades para el manejo de herramientas administrativas y tecnológicas para poder brindar un servicio eficiente. Los asistentes virtuales sin experiencia, están ganando entre USD 10 y USD 20 por hora, mientras que alguien con experiencia en atención al cliente, ventas o experiencia previa como asistente virtual, puede llegar a tener un salario por encima de los USD 35 por hora.

Diseñador gráfico: Es una profesión que muchas veces no está valorada en los países como Argentina, pero altamente valorada en el exterior. Si ya sos diseñador, anímate a armar un portfolio con tu experiencia, y comenzá a ofrecerte en otros países para poder trabajar remoto.

Gerente de proyectos: Otro de los trabajos remotos mejor pagados es el del gerente de proyectos, que se encarga de planificar, ejecutar y evaluar los proyectos que se realicen dentro de una organización o de una empresa. Este profesional toma los proyectos en particular que han sido previamente diseñados, los aplica y luego los evalúa, mostrando los resultados a todo el equipo. Para trabajar como gerente de proyectos, enfócate en tus

habilidades personales: liderazgo, comunicación, planificación estratégica, gestión del tiempo y gestión de tareas.

Especialista en Onboarding: es una persona que se ocupa de asesorar y acompañar a los nuevos empleados de un negocio, para que los mismos puedan aclimatarse a las condiciones de la empresa, así como también al cargo en particular que van a desempeñar. Es una especie de cargo que se encuentra dentro del área de recursos humanos y que puedes realizar de forma completamente remota, conectándote con cada uno de los empleados nuevos que ingresen al equipo de trabajo. Hay una alta demanda de esta profesión, ya que muchas empresas se han volcado 100% remoto y necesitan, en consecuencia, un especialista en esta área que se desempeñe de manera remota.

Guionista de videos y podcasts: Aunque te suene casi gracioso, esta profesión tiene una demanda increíble. No todas las personas detrás de un podcast o un video en YouTube escribieron lo que están diciendo. Muchas veces tienen la idea, pero no saben volcarla en un formato de guion atractivo y que mantenga el interés de quien está viendo o escuchando. Si tenés la capacidad de redactar de forma creativa, y por sobre todo, redactar pensando en cómo mantener conectada a la audiencia, podés animarte a este tipo de trabajos. Hay ofertas de empleo que rondan hasta los USD 40 por hora.

Como ves, la demanda de trabajadores remotos es cada vez más amplia y diversa, y esta tendencia seguirá en crecimiento. Tus habilidades y el tiempo que inviertas en capacitarte y estar al día serán la clave para tener éxito. Constancia y perseverancia son la clave para alcanzar ese primer trabajo remoto soñado.

¿Cómo lograrlo entonces? Si estás perdido y no sabés por dónde comenzar, nosotros podemos ayudarte. Nuestro programa de capacitación para trabajo remoto incluye taller online + ebook de regalo + revisión gratuita de tu CV + 8 encuentros mensuales gratis donde vamos a acompañarte y guiarte hasta conseguir la primera oferta de trabajo remoto y un chat exclusivo para alumnos.