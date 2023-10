La Escuela Secundaria Mariano Moreno se encuentra en una situación complicada en relación a su apertura a partir del ciclo lectivo 2024. Esto se debe a dificultades económicas y a la incapacidad de pagar los salarios de los docentes, derivados de la falta de subsidios por parte de la Provincia. Los padres han denunciado esta situación y uno de los propietarios del establecimiento, Néstor Chingotto, ha confirmado esta información. Ante esta situación, un grupo de madres se autoconvocó en la vereda del colegio para buscar respuestas por parte de las autoridades, quienes se reunieron con la inspectora del área, Romina Altafini.

Se ha generado preocupación entre los padres de los estudiantes de la secundaria Mariano Moreno debido a los rumores de un posible cierre del establecimiento. Esta situación dejaría a los estudiantes sin un lugar donde continuar sus estudios el próximo año. Los padres aguardan una respuesta oficial por parte de las autoridades educativas para aclarar esta situación y brindar tranquilidad a las familias afectadas.

“Como familia, nos encontramos en la situación de tener que buscar alternativas en otras escuelas. El rumor se ha vuelto cada vez más fuerte y considero que es nuestro derecho como familia tener certeza sobre qué vamos a hacer: si darle otra oportunidad al colegio actual o buscar otro establecimiento para nuestros hijos.”

En cuanto a los docentes, su situación es muy difícil, ya que sus salarios no están subvencionados y dependen del cobro de las cuotas de los estudiantes. Sin embargo, el índice de cobrabilidad es muy bajo, lo que provoca que no haya suficientes fondos para cubrir los sueldos de todos los profesores de secundaria. Ante esta situación, un grupo de madres se ha puesto en contacto con referentes políticos de la Ciudad, incluyendo al futuro intendente Maximiliano Wesner, quien ha manifestado estar al tanto del problema y dispuesto a buscar soluciones. El problema surge a raíz de una sucesión que proviene del año anterior y que no logra ponerse al día con los asuntos pendientes, expresó una de las madres que se encontraba en la vereda del colegio.

Después de esperar más de una hora, una de las madres logró abrir la puerta y el grupo entero ingresó al patio del colegio. Como ninguna puerta se abrió durante varios minutos, otra madre se dirigió a la dirección y tocó la puerta hasta que finalmente salió Néstor Chingotto, uno de los directores de la escuela.Durante una reunión con las madres, una de ellas solicitó a Chingotto información sobre la situación actual. En respuesta, Chingotto expresó la necesidad de poder llevar a cabo su trabajo sin interrupciones, ya que no es posible resolver un problema de manera inmediata. Además, enfatizó que no desean tener conflictos con las madres ni que ellas los tengan con ellos. Hasta el momento, han estado aguantando la situación porque no sabían si continuarían el próximo año. Sin embargo, dejaron claro que no cerrarán en este momento, ya que es necesario que los alumnos finalicen el ciclo lectivo.

El director de la escuela planteó recientemente un problema financiero que están enfrentando. Según él, los propietarios de la escuela tienen dificultades para cubrir un déficit mensual de 2.400.000 pesos, ya que no cuentan con suficientes recursos para pagar a los profesores que no reciben subvenciones. Además, mencionó que la mitad de los alumnos no están pagando las cuotas correspondientes. El director solicitó a los padres que se retiren y se comprometió a atenderlos una vez que se llegue a una resolución. Aunque la situación actual no implica el cierre de la escuela, se desconoce qué sucederá el próximo año. El director considera que la solución a este problema es de naturaleza política.

En el día de mañana, a partir de las 7.45hs van a estar realizando una protesta en la institución, la misma es impulsada por los alumnos