Maxi Wesner " Hemos garantizado el cuidado no solamente de la boleta sino de todo el acto eleccionario"

Maxi Wesner dialogó con El PopularHoy y nos contó como esta viviendo esta jornada tan importante para los argentinos y los olavarrienses.

En este momento crucial que es el de haber emitido tu propio voto? La verdad que con mucha alegría, con mucho orgullo también por esta conmemoración de 40 años de recuperación de la democracia y también por todo lo que venimos haciendo desde el espacio para fortalecer el acto democrático por lo que hemos hecho en la jornada de hoy con más de 500 personas trabajando para no solamente garantizar el cuidado de la boleta sino también para garantizar el acto democrático porque la colaboración desde nuestro espacio con los fiscales es para el acto en general también, ¿no? Así que con mucha responsabilidad también, con mucha seriedad, que es la seriedad y la responsabilidad con la cual venimos transitando toda esta campaña que decíamos el otro día en el programa, se hizo larga, pero la verdad que muy, pero muy contento.

¿Se viene desarrollando todo normalmente, has tenido algún informe de los fiscales? Sí, en términos generales, en esta general, sí, por ahí se denuncian en el grupo de Whatsapp de fiscales algún que otro con día de boleta, pero alguna que otra, por ahí, boletas en el piso o en alguna caja en el costado, pero en términos generales el acto eleccionario es con normalidad, con tranquilidad y por sobre todas las cuestiones con mucha esperanza porque sabemos que están en juego los destinos de la barriga. ¿Los negros van a llegar cerca de las 18 horas? Sí, en realidad posterior seguramente porque a las 18 sabemos que quienes hemos transitado algunos actos eleccionarios no hay nada todavía, pero yo creo que a partir de las 19 horas, 18.45 ya vamos a tener esas primeras fotos en esta era de la comunicación y en estos canales que tenemos de comunicación como redes, como Whatsapp, como la cámara del celular para hacer llegar rápidamente un escrutinio, una foto de un escrutinio, así que ahí ya vamos a tener un panorama que obviamente no, es solamente, sigue marcando una tendencia, nada más que eso, pero yo creo que los resultados definitivos van a estar más cerca, pasada la 21, diría. Maxi, ¿te llegaron recuerdos o comentarios de cortes de boletas, que ha habido muchos cortes de boletas, es lo que se está diciendo? Sí, cortes hubo, me llegaron, me llegaron de diferentes mesas, de diferentes establecimientos educativos, pero en las PASO sucedió también, creemos, no sé, no sabría decirte Martín si con la misma cuantía, pero sí que hay cortes.

¿Les pasó como a otros espacios que aparecieron boletas de la PASO? Sí, también, olvidé mencionarlo en la pregunta de Claudia, que decía que había boletas en el piso, pero también algunas boletas con otra fecha, con la fecha del 13 de agosto, pero bueno, estamos alertados, las personas que están fiscalizando del equipo tienen basta experiencia, digo porque tenemos fiscales generales, tenemos fiscales de mesa, tenemos fiscales suplentes, tenemos fiscales de apoyo para cuando van a almorzar o para cuando van a merendar o cuando necesitan ir al baño, cuando necesitan ir a ver a algún familiar, tenemos reemplazos, digamos, estamos muy bien preparados, hemos garantizado este cuidado, no solamente de la boleta, sino de todo el acto eleccionario porque estamos en colaboración con los demás fiscales y con los presidentes de mesa.

¿Y el nivel de participación, cómo lo ves al cabo? ¿El nivel de participación? Superando, llegando al 55%, por ahora tengo entendido, según los datos que me han manifestado del equipo, 55% aproximadamente, son las 15 horas, 15 deben ser ahora, con lo cual creo yo que en relación a la PASO se mantiene por el temerario. ¿Cómo sigue la tarde, Maxi, ahora? Ahora un rato al búnker, recién vengo de casa de almorzar, de estar con Inti, de estar con Inés, vino mi cuñado de Tandil con su pareja y con Iker, su hijo, hace un ratito o ahora pasar por lo de mi viejo, tal vez antes de ir al búnker y después ya compartir con la gente del equipo, con los compañeros, que la verdad que a esperar los resultados un poco más tarde