En respuesta al impactante temporal que afectó a la ciudad de Olavarría, Ahora Olavarría ha asumido la iniciativa de organizar una colecta de alimentos, agua y otros artículos esenciales destinados a ayudar a los afectados por la tragedia. En una reciente conversación, La concejal electa por La Libertad Avanza, María Adela Casamayor, enfatizó la urgencia y la importancia de la solidaridad comunitaria en estos momentos difíciles.

La campaña de recolección de donaciones está vigente y Casamayor anunció: "Estamos recibiendo donaciones a partir de las 15 horas en la oficina de Ahora Olavarría, ubicada en 9 de Julio y Hornos". La concejal hizo hincapié en la necesidad de artículos como "alimentos no perecederos, velas, agua mineral, ropa y calzado". Además, mencionó que en el espacio brindan asistencia para "remover árboles u obstáculos que se encuentren en viviendas o veredas", resaltando la diversidad de formas en que la comunidad puede contribuir.

Casamayor también destacó la colaboración esencial con los bomberos voluntarios y el municipio, lo que permite una respuesta más efectiva ante la emergencia. Aunque hasta el momento se han recibido pocas donaciones, se mostró optimista y alentó a la comunidad a difundir la información para que más personas puedan unirse a esta causa solidaria.

En un llamado a la conciencia comunitaria, la concejal hizo hincapié en la gravedad de la situación, recordando a quienes no han sido afectados directamente por el temporal: "A los que no nos ha pasado nada por suerte, es como que la situación por ahí no se le da mucha importancia". y subrayó la urgencia de ayuda al mencionar casos concretos, como “gente que se le han volado los techos” y concluyó: "Por favor, que tomen conciencia, porque esto es una situación muy grave".

La juventud también agregó que se encuentran brindando agua desde sus viviendas para aquellos que necesiten y estén en la inmediatez del local. Ademas, apuntaron a la periferia de Olavarría como la mas afectada.

La comunidad de Olavarría se enfrenta a un desafío significativo tras el temporal, pero con la respuesta solidaria de los ciudadanos, hay una luz de esperanza para los afectados.

Numero de contacto para efectuar donaciones en caso de no poder acercarse al local: 2284 523739.