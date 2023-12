Caos en APOAA: Camión destruye cableado eléctrico y deja sin luz a protectora y toda la zona

En un desafortunado episodio, la Asociación Protectora de Animales de Olavarría (APOAA) sufrió graves consecuencias a raíz del temporal que azotó la región. Postes caídos, techos volados y cuchas destrozadas son solo algunas de las penurias que la entidad enfrenta. Sin embargo, la situación empeoró dramáticamente cuando un camión, perteneciente a una empresa de lácteos, arrancó el cableado eléctrico esencial para la protectora, sumiéndolos en la oscuridad y dejándolos sin suministro de agua limpia para los animales.

Desde APOAA, voceros denunciaron indignados que el conductor del camión ignoró sus advertencias y procedió a destruir deliberadamente el cable. "Le pedimos que no pasara o lo hiciera con cuidado. No le importó nada y ahora no tenemos agua limpia para los perros y menos para higienizar los caniles. Quien pueda darnos una mano para tener luz nuevamente se lo agradecemos", expresaron.

Los vecinos de la zona también fueron afectados por esta imprudente acción, quedando privados de luz y agua. Un residente relató que el cable colgaba peligrosamente sobre la calle, y los vecinos colocaron trapos para advertir a los conductores. Sin embargo, un camión de una empresa láctea intentó pasar, realizó maniobras, retrocedió, pero finalmente, decidió cortar el cable, dejando a toda la comunidad a oscuras y sin acceso a agua potable.

Ante la devastación, APOAA ha lanzado un llamado de ayuda urgente. Los daños en la protectora son significativos, pero aseguran que todos los animales están a salvo. Los voluntarios trabajan arduamente para proteger a los animales afectados, mientras que solicitan la colaboración de la comunidad. Se necesitan botas de goma, guantes, bidones de agua potable y motosierras para enfrentar la magnitud de los destrozos ocasionados por el temporal y la negligencia del conductor. La solidaridad de la comunidad es crucial para restaurar la normalidad en APOAA y en la zona afectada.