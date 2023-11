Una olavarriense vivió una experiencia desafortunada al intentar comprar ropa de blanco a través de WhatsApp, siendo estafada por más de 125 mil pesos por un supuesto proveedor de Buenos Aires.

La víctima relató que, inicialmente, el mayorista tenía referencias positivas, ya que otras personas de la zona habían realizado compras exitosas con el mismo proveedor. "Había chicas de acá que le habían comprado y me dijeron que no había ningún problema, que siempre habían mandado todos los pedidos bien", explicó.

Con la confianza construida a partir de estas referencias, la olavarriense procedió a realizar la transferencia. Sin embargo, sus expectativas se desvanecieron al día siguiente cuando intentó obtener la guía de seguimiento de su compra. "Al otro día no me pasa la guía de seguimiento de lo que había comprado. Le pedí que me pasara la guía y me bloquearon de todos lados", lamentó.

La mujer había estado ahorrando el dinero durante varios meses con la intención de invertir en la compra de ropa de blanco, por lo que la estafa representa una pérdida significativa para ella. "Era un monto bastante importante para mí, me costó un montón llegar a eso", expresó afectada.

La denuncia ya ha sido presentada, y la víctima espera que su experiencia sirva para prevenir que otros caigan en situaciones similares. La estafa en compras online es un recordatorio de la importancia de verificar cuidadosamente la autenticidad de los proveedores antes de realizar transacciones significativas.