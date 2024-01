La fábrica LOSA ha anunciado la paralización de su producción debido a una "fuerte caída del consumo", lo que ha dejado en una situación incierta a 55 ceramistas que trabajan en la empresa. El Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas Olavarría (SOECO), Gustavo Bustamante, ha hablado sobre la situación de estos trabajadores y ha anunciado medidas de protesta.

Según Bustamante, si los 55 ceramistas no son reincorporados, los trabajadores de Cerro Negro, la empresa a la que pertenece LOSA, no volverán a trabajar. Se ha convocado una asamblea para el miércoles con el objetivo de discutir la situación y buscar la reincorporación de los trabajadores afectados. En caso de que no se logre una solución, se amenaza con un paro de actividades.

Bustamante ha explicado que la noticia de la paralización de la producción en LOSA fue sorprendente, ya que en diciembre la producción estaba en su punto más alto, con empleados haciendo horas extras y la incorporación de trabajadores contratados como permanentes. La situación cambió repentinamente, lo que ha dejado en la incertidumbre a los 55 ceramistas que se encuentran de vacaciones hasta el 22 de enero.

El representante del SOECO también ha criticado al gobierno de Javier Milei, alegando que las medidas tomadas han golpeado duramente a la producción y al consumo, contribuyendo a la situación actual en la fábrica LOSA. La incertidumbre y la preocupación son palpables entre los trabajadores y el sindicato busca una solución satisfactoria para su situación laboral.