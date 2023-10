Precariedad laboral y condiciones de trabajo en la Dirección de Políticas de Género en Olavarría

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría convocó a una conferencia de prensa en instalaciones de la Dirección de Políticas de Género para exponer y denunciar la situación de precariedad laboral y condiciones de trabajo en la que deben desempeñarse los compañeros y compañeras que cumplen funciones en esa sensible área del Gobierno local.

Monotributistas que trabajan desde hace años en la Dirección, privados en la mayoría de los casos de los derechos básicos que todo trabajador y trabajadora debe tener: vacaciones, aguinaldo, licencia por enfermedad, entre otros beneficios básicos.

También denunciaron sueldos en la línea de indigencia y valores irrisorios en el pago de las horas de los servicios de guardia, falta de respuestas constantes por parte de las autoridades a pesar de los insistentes reclamos formales que los propios trabajadores y trabajadoras han venido sosteniendo en los últimos meses.

“Llegamos a este punto porque ya no sabemos de qué manera obtener respuestas y la verdad es que la situación es crítica”, expuso una de las trabajadoras del área frente a los medios periodísticos que respondieron a la convocatoria.

La estrategia de llamar a conferencia de prensa fue la de visibilizar la cuestión, que no se tomen represalias contra los trabajadores y alertar a las autoridades que asumirán el próximo 10 de diciembre.

La conferencia estuvo encabezada en la mañana de este jueves por el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría, José Salvador Stuppia, acompañado por los secretarios Luisina Stuppia, Marisa Luna y Lucas Lurbe.

Stuppia agradeció especialmente la presencia del periodismo, una defensa vital para los derechos de los trabajadores y trabajadoras que ven sus derechos vulnerados.

“Ustedes preguntarán si esta situación viene de arrastre, por qué salimos a denunciarla ahora. Tomamos conocimiento de esta situación hace 48 horas. Y lo que pasó fue que los compañeros y compañeras intentaron resolverlo por sus medios, seguramente por miedo que los llevó a no exponer esta situación dramática que están viviendo”, dijo Stuppia.

De un plantel de 30 trabajadores y trabajadoras, hay todavía 7 en condición de monotributistas, con todos los recortes de derechos que esto implica.

“Hoy es acá y venimos a exponerlo, pero también tenemos que decir que este problema se extiende a todas las áreas del Municipio y que son muy difíciles de detectar si los compañeros y compañeras no nos ponen al tanto”, comentó Stuppia.

“No los dejan hablar y cuando hacemos recorridas por los distintos sectores de trabajo, los esconden cuando llega el Sindicato”, amplió.

“Hoy nos encontramos con que muchos tienen contratos hasta el 31 de diciembre próximo y con esta situación de un recambio de autoridades en el Departamento Ejecutivo, obviamente la incertidumbre es muchísima. Esto no sólo afecta a los trabajadores y trabajadoras, sino que también se traslada esta angustia a todas sus familias”, declaró Stuppia.

Trabajadores y profesionales de la dependencia se desempeñan con un marcado compromiso y enfrentan una problemática social muy compleja, “que suele en algunas oportunidades poner en riesgo nuestra integridad física y afectar nuestra salud mental”, expusieron.

Quienes realizan la guardia telefónica, un servicio vital para dar respuesta a mujeres víctimas de violencia de género, cobran 383 pesos la hora. Sí, 383 pesos, mientras que lxs operadores reciben 191 pesos por hora de trabajo.