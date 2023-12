Tormenta

Alertas de tormentas: Comunicado oficial del Municipio de Olavarría y consejos para evitar la difusión de contenido no verificado El Municipio de Olavarría aclara que los audios virales relacionados con una alerta de tormentas no son oficiales y pide a la ciudadanía no difundir contenido no verificado para evitar confusiones. Se insta a mantenerse informado a través de canales oficiales y se proporcionan números de emergencia.