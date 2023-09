"Si no era por este programa no hubiéramos tenido viaje de egresados porque la mayoría de los chicos no podríamos pagarlo", aseguró Ludmila de la EES N°21 y remarcó: "Para nosotros es algo muy importante porque es un momento que no vamos a olvidar nunca junto a todos nuestros compañeros".

Los Viajes de Fin de Curso que financia la provincia de Buenos Aires apuntan a impulsar el Turismo, extender la temporada, reactivar la economía y potenciar la inclusión y la revinculación para 220.000 estudiantes de último año de las escuelas secundarias bonaerenses de gestión estatal y privada.

Entre sus objetivos, se plantea la posibilidad de que todas y todos los estudiantes puedan viajar dentro de la provincia de Buenos Aires, conocer otros lugares y paisajes, otras realidades, compartir días con amigos, y así garantizar una experiencia única.

El programa se inscribe dentro de una política más amplia de promoción y reactivación del sector turístico en la provincia de Buenos Aires.

"Algunos de nosotros también nos vamos a Bariloche a fin de año, pero nos parece bien que todos tengan la oportunidad de tener su viaje de egresados", aseguró Ignacio de la Media N°10.

En Olavarría y sus localidades, este año se inscribieron más de 700 estudiantes de más de 20 escuelas. Se trata de las secundarias N°1, 2, 3, 4, 6 ,7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Técnica N°1 y N°2, Agraria N°1 y el Centro de Producción Total N°8 de Espigas.

Los "Viajes de Fin de Curso" tienen una duración de cuatro días y tres noches a destinos dentro de la provincia de Buenos Aires. Incluyen transporte, alojamiento, pensión completa, cinco excursiones diurnas, asistencia médica, seguros y coordinadores acompañantes.

Los viajes se llevarán a cabo durante los meses de agosto, septiembre y octubre, de acuerdo a las fechas disponibles que estipulan las agencias de turismo contratadas junto con las y los estudiantes.