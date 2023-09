Durante la semana en curso, se llevaron a cabo diversas tareas en el marco del Plan de Limpieza de Basurales, según lo informado por la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas de la Municipalidad.

Estas acciones se llevaron a cabo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y preservar el medio ambiente..

El plan tiene como objetivo principal abordar la problemática de la contaminación y la transmisión de enfermedades asociadas a la acumulación de diversos tipos de residuos y desechos en las calles de tierra y los márgenes de los caminos.

Se busca implementar medidas que promuevan la correcta gestión de estos desechos, con el fin de garantizar un ambiente más limpio y saludable para la comunidad.

Personal de Mantenimiento Urbano desarrolló tareas de limpieza en cuatro puntos de la ciudad, que comprendieron los barrios El Progreso, Coronel Dorrego y Trabajadores.

En ese sentido, desde el área se enfatizó que las labores se llevan adelante de manera permanente, debiendo concurrir en reiteradas ocasiones a los mismos sitios debido a la persistencia de vecinos y vecinas que arrojan residuos en predios no habilitados para tal fin, por lo que se pide la colaboración de la comunidad para lograr entre todos una ciudad más limpia y saludable.

Se recuerda que la Ordenanza Nº 195/84 establece importantes multas económicas por arrojar o depositar basura, animales muertos en calles, terrenos o lugares no autorizados o destinados a tal fin, sacar los residuos domiciliarios en días y horarios no habilitados, tener basura depositada, estiércol o material en descomposición dentro de la propiedad, tener baldíos en mal estado de higiene, pastizales, etc.