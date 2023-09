Por Claudio Martínez

claudiomartinezfoto@hotmail.com

A las 17 horas de este miércoles 30 de agosto, se reunieron en la plaza central de la ciudad varias personas con un único propósito: buscar hacer justicia por la muerte, por el femicidio e infanticidio perpetrado en una vivienda del barrio Carlos Pellegrini.

Sandra y Thiago tuvieron una oportunidad, pero por alguna razón se le fue negada la posibilidad de vivir, de sobrevivir al horror en el que estaban inmersos. Tal vez es por eso tanto dolor y tanta desazón en todas las personas que asistieron a la marcha. Al dolor de saber que ya no están, al dolor de saber el triste final de sus vidas, se le suma otro sentimiento que oprime y agobia. El saber que se pudo haber evitado; o al menos, que se debió intentar brindarles la oportunidad de escapar al horror.

Uno de los carteles de importantes dimensiones que estaba en la plaza, exhibía una leyenda cuyo sentido parece cobrar cada vez más fuerza: "Olavarría, la ciudad del horror".

Ningunos de los familiares de las víctimas pudieron poner en palabras tanto dolor. Tal vez porque no existan las palabras que puedan describirlo o dimensionarlo.

Por altavoces se escuchaba la voz de María Eugenia Iturralde, referente del Frente Ni Una Menos, decir que "necesitamos que el Estado redoble los esfuerzos en todos sus niveles, porque culturalmente no estamos logrando que se terminen este tipo de delitos y este tipo de crímenes. La violencia machista sigue llevándose la vida de nuestras compañeras en esta ciudad y también de las niñeces. Así que necesitamos sí o sí, que redoblemos los esfuerzos. Y la comunidad también, empecemos a involucrarnos, empecemos a denunciar este tipo de hechos, empecemos a buscar información de cómo intervenir".

Expresiones escuchadas en otras oportunidades, en el mismo espacio, ante otras historias, en donde siempre parece ganar el horror.

La marcha se puso en movimiento con gritos exigiendo justicia, exigiendo tener derecho, nada más ni nada menos, que a la vida.

Uno de los cánticos que se pudo escuchar expresaba: "Yo sabía, que a los femicidas los cuida la policía y la justicia".

La Directora Municipal de Políticas de Género, Florencia Caro de Luca, como en otras oportunidades también estuvo presente en la marcha y acompañó a las personas en el dolor. Habló con El Popular Medios y ante la pregunta de cuál es el paso a seguir después de que personal policial recibe un pedido de ayuda, como el que hizo Thiago hace unos meses atrás, respondió que "la policía dio intervención al Juzgado de Familia en ese caso, ese parte policial va al Juzgado de Familia. El Juzgado de Familia convoca a las personas para tener una entrevista y de esa entrevista lo que surge es que la persona no logra identificar los hechos de violencia que está sufriendo y ahí es donde el Juzgado de Familia no les da intervención a otras instituciones. De todas formas, no me parece focalizar en mí el trabajo de otras áreas. O sea, no estoy segura de que esté bien lo que estamos intercambiando. Porque no puedo describir el trabajo que hace el Juzgado de Familia o el trabajo que hace la policía. Yo puedo describir el trabajo que hace la Dirección de Políticas de Género. Lo único que te puedo decir es que la denuncia no llegó, ni a Políticas de Género, ni al Servicio Local, ni a ningún área del Municipio".

Ante esas expresiones, cabe preguntarse si la Mesa Local contra la Violencia Familiar y de Género no toma conocimiento de un pedido de auxilio de esta naturaleza, de manera que sean varios los actores que intervengan. Florencia respondió que "son mecanismos trabajados por las instituciones que deberían estar aceitados, que en muchas ocasiones funcionan, pero cuando no funcionan suceden estas cosas, estas tragedias".

Florencia Caro de Luca continuó expresando que "evidentemente algo no funcionó y yo lo único que tengo para decir en esta situación, es que la justicia no nos dio intervención, eso es lo que quiero remarcar: la justicia no nos dio intervención".

La columna de personas marchó hasta el Juzgado de Familia para manifestarse en el frente del edificio, exigiendo a las autoridades la necesidad imperiosa de actuar para evitar desenlaces como el que motivó la movilización de hoy.