El Racing Atletic Club de Olavarría emitió un comunicado el miércoles en el que acusa a la administración de Ezequiel Galli de no cumplir con los acuerdos realizados en relación a la Pista de Ciclismo. Este incumplimiento llevó a que la Comisión Directiva de Racing decidiera no continuar con el comodato con la Unión de Ciclistas de Olavarría (UCO). El municipio y Racing habían firmado un acuerdo hace dos años, el cual, según el Club, no se está cumpliendo en la actualidad.

Desde Racing expresaron que "el 22 de noviembre pasado debía realizarse la licitación para la segunda etapa de la obra, la misma fue publicada oficialmente por el ente municipal, esta licitación fue dada de baja por el Ejecutivo dando incumplimiento a lo firmado con el club y alterando gravemente una planificación estratégica de nuestra institución".

Como consecuencia de este incumplimiento, Racing informa que "el club toma nuevamente posesión de la pista para decidir libremente sobre su futuro y conversión para que sea un espacio que permita albergar deportistas de la institución".

En el comunicado, Racing agradece el entendimiento de UCO, quienes han dado fe de la voluntad del club para sostener este acuerdo a pesar de las demoras en los plazos de construcción, y lamenta el tiempo perdido para ambas instituciones que trabajan para el fortalecimiento del deporte.

En cuanto a la historia del acuerdo, el Club Racing y la Municipalidad de Olavarría firmaron un acuerdo el 14 de octubre de 2021, y ese mismo día se comunicó la novedad a través del área de Prensa del Municipio. "El Municipio vuelve a tener pista de ciclismo" era el título de la gacetilla municipal que además estaba acompañada de fotos de una reunión entre Ezequiel Galli y Mario Giacomasso, presidente de Racing. Este acuerdo implicaba que Racing donaba la pista de ciclismo a la Municipalidad de Olavarría.