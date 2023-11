El Municipio de Tandil ha emitido una advertencia a la comunidad sobre la proliferación de intentos de estafa a través de publicaciones en redes sociales. En estas publicaciones, se ofrecen lotes en proyectos de urbanización que no existen o que no cuentan con la documentación necesaria y los trámites correspondientes según las normativas vigentes. Ante esta situación, se recomienda a los vecinos que se asesoren adecuadamente antes de llevar a cabo cualquier tipo de operación. En los últimos tiempos, se ha observado un notable incremento en el uso de este tipo de publicidades engañosas, que promocionan terrenos en loteos, urbanizaciones o barrios privados falsos, constituyendo así estafas dado que no cuentan con la aprobación ni los trámites correspondientes.

Ante la presente situación, el gobierno comunal ha emitido una alerta a la población, recomendando a los vecinos que se asesoren en las dependencias municipales o con profesionales especializados antes de llevar a cabo la compra de terrenos. El objetivo de esta recomendación es evitar futuros inconvenientes relacionados con la imposibilidad de edificar en dichos terrenos o de obtener la propiedad de los mismos. Es importante tener en cuenta diversos aspectos al realizar este tipo de transacciones, como la situación registral y catastral, cuestiones urbanísticas, normas de edificabilidad y la disponibilidad de servicios e infraestructuras. Por lo tanto, se insta a los vecinos a contactar a los profesionales de la Dirección de Catastro Municipal o de Ordenamiento Territorial ante cualquier duda o para realizar las consultas necesarias. Para ello, se pone a disposición la dirección de correo electrónico consultascatastrotandil@gmail.com.