Los padres de Brian Hoffer y Carolina Quintana, los jóvenes que perdieron la vida en febrero último en el camino de acceso al Cerro Centinela, se presentaron ante la Fiscalía que investiga el hecho el martes pasado. Su presencia no fue casual, ya que en las últimas horas Matías Morán, el joven imputado por el hecho, tuvo que prestar declaración.

El caso está caratulado como "Doble homicidio culposo" y fue la tercera vez que la Justicia lo citó. En las dos primeras oportunidades, no compareció. Cuando el abogado querellante reclamó una orden de detención, finalmente se ajustó a Derecho y acudió a la citación, pero decidió no hablar.

"Da mucha bronca esperar nueve meses para una declaración, teniendo todas las pericias y todos los testigos", señaló Juan Pablo, padre de Brian

"Yo he venido en varias oportunidades a pedirle al fiscal Piotti que me aclare", indicó, para dar cuenta que no es la primera vez que se hace presente en sede judicial. "Como él se negó a declarar, vinimos a Fiscalía con el papá de Carolina para que el fiscal nos dé respuestas", completó.

En tanto, el padre de Carolina reafirmó que ya se presentaron a brindar declaración testimonial diversos testigos que relataron lo que ocurrió aquella tarde. No obstante, la sensación de ambas familias es que el expediente no avanza. "Yo no entiendo cómo una persona que mató a dos chicos tan jóvenes puede tardar tanto en declarar", insistió Juan Pablo. "No voy a descansar hasta que esto tenga un fin y se resuelva como tiene que ser", concluyó.

La pretensión de ambos padres era que el fiscal los atendiera para contar en qué punto está la causa. "Si es un ser humano, nos tiene que recibir", dijo el papá de Carolina. La intención es reclamarle que solicite su detención. Recordemos que el domingo 26 de febrero de este año, una motocicleta Gilera Smash (dominio A017YAC), con dos personas a bordo, que transitaba por la calle de acceso al Cerro Centinela, al tomar Estrada fue embestida por un Renault Logan (patente colocada AE529ZJ), que circulaba por la avenida sentido Sur-Norte. A raíz del impacto, Brian Hoffer, el joven azuleño de 22 años que manejaba la moto, falleció en el acto. En tanto, su acompañante, Carolina Quintana, de 19 años, fue trasladada al Hospital Ramón Santamarina, donde falleció 24 horas después.