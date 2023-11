La jueza de Familia del Departamento Judicial de Azul, Dra. Silvia Monserrat, realizó declaraciones públicas en respuesta a un comunicado emitido por el Foro de Jueces del Fuero de Familia de la provincia de Buenos Aires. La Dra. Monserrat, a cargo del Juzgado de Familia N° 1 de Tandil y subrogando el Juzgado de Familia N° 1 de Olavarría, debido a la falta de juez titular en esta última ciudad, es también la titular del Foro de Jueces del Fuero de Familia de la provincia. Durante una entrevista en la 89.1 la Radio de ABCHoy, la Dra. Monserrat abordó la compleja situación que enfrenta la justicia, especialmente en lo que respecta a la gran cantidad de vacantes en diferentes juzgados, que no están siendo resueltas adecuadamente por los mecanismos correspondientes.La jueza Monserrat explicó que la problemática que están planteando no abarca todo el sistema de justicia ni todas las dificultades del Fuero de Familia, sino que se centra en el aumento constante de casos y la falta de personal debido a las vacantes en los juzgados. Utilizó el ejemplo de dos salas de cirugía donde hay un cirujano en cada una y cómo sería imposible atender ambas salas con la misma eficiencia si falta uno de los cirujanos. En el caso de los Juzgados de Familia, con un 20% de vacantes, la situación se vuelve dramática. Además, mencionó que hay aproximadamente 700 vacantes sin cubrir, la mayoría debido a jubilaciones, lo que permite una planificación para resolver este problema.

"En relación a la proyección de vacantes debido a las jubilaciones en el transcurso de este año, es importante destacar que el sistema de designación de jueces, defensores, asesores y fiscales se lleva a cabo a través del Consejo de la Magistratura. Este proceso implica un examen inicial, seguido de la evaluación de los candidatos y la posterior selección de una terna. Dicha terna es enviada al gobernador o gobernadora, quien elige un candidato o candidata para luego ser enviado al Senado. Es en el Senado donde se debe obtener la conformidad para realizar la designación. Es por esta razón que se dice que las designaciones se realizan por el Poder Ejecutivo, con el acuerdo del Senado. Es importante destacar que este acuerdo debe ser alcanzado por las dos fuerzas políticas presentes en el Senado, las cuales pueden o no ser iguales, dependiendo de la Constitución del mismo y su composición".

La jueza también explicó que existe un Cuerpo de Magistrados suplentes encargados de evitar las vacancias en los cargos judiciales. Estos magistrados suplentes son designados por regiones, como por ejemplo, Mar del Plata, Necochea y Azul. Los jueces suplentes son elegidos para tres competencias: el Fuero de Familia, el Fuero Civil y Comercial, y la justicia laboral. Sin embargo, a pesar de su existencia, la cantidad de jueces suplentes no es suficiente para cubrir todas las vacantes existentes, ya que actualmente hay 24 vacantes y solo cuatro magistrados suplentes en esta región, lo que implica que hay solo un suplente por cada seis vacantes. Por lo tanto, el Cuerpo de Magistrados suplentes no alcanza para cubrir todas las vacantes disponibles.

El funcionario destacó la importancia de no dejar un Juzgado sin juez, ya que todas las personas que tienen causas pendientes merecen que sus casos sean tratados adecuadamente. En este sentido, explicó que la Cámara designa a otro juez en ejercicio para que atienda tanto su propio juzgado como el que se encuentra sin juez. A esta situación se le conoce como subrogancia.

Monserrat destacó la falta de funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante los dos años de pandemia, lo cual ha generado un problema político en la selección de magistrados suplentes. Actualmente, el Senado cuenta con igual cantidad de senadores oficialistas y de oposición, lo que dificulta llegar a consensos para cubrir las 700 vacantes en la provincia de Buenos Aires. Monserrat enfatizó la necesidad de consensuar y negociar, ya que no todas las propuestas de candidatos serán del agrado de todos, pero es fundamental avanzar en la designación de magistrados para evitar que el problema se siga acumulando.

La magistrada expresó que "en el fuero al que pertenecemos, somos conscientes de que no estamos aquí para complacer a todos, ya que a menudo no logramos satisfacer ni a las madres, ni a los padres, ni a los hijos o hijas. Es decir, tomamos decisiones que no le gustan a nadie. Esto es bastante común. Por eso considero que nuestro fuero es muy criticado. Y lo es porque la gente tiende a pensar desde su situación personal".

En relación a este tema, es importante destacar que sí se están llevando a cabo los procesos judiciales, pero se enfrentan a diversos desafíos. Cuando un juez se encuentra subrogando, asume la responsabilidad de dos juzgados simultáneamente y trata de gestionar ambas cargas de trabajo de la mejor manera posible. Sin embargo, existen juzgados que ya cuentan con 6.000 causas, como es el caso de Moreno o General Rodríguez, lo cual dificulta enormemente su desarrollo. Hasta alrededor de 2.000 causas, un juzgado puede manejarse de manera más eficiente, pero a partir de ese punto, se vuelve muy complicado. Con 6.000 causas, resulta extremadamente difícil llevar adelante un juzgado. En situaciones de subrogancia, como está sucediendo con las juezas de Moreno y General Rodríguez, una jueza se encuentra encargándose de 6.000 causas de su juzgado y de otros 6.000 casos de otros juzgados.