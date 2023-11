En su sesión de este jueves, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto para impedir que se envíen residuos de poda y jardinería al relleno sanitario. Como contrapartida, éstos serán tratados por el Municipio en una planta destinada al efecto y serán reutilizados en proyectos de la economía circular.

El Relleno Sanitario actualmente recibe ocho toneladas diarias de residuos de poda y jardinería. Sin embargo, se ha comprobado que, con el tratamiento adecuado, estos residuos pueden convertirse en una valiosa fuente de energía renovable. Con el objetivo de promover un cambio radical en la gestión de estos materiales, el Concejo Municipal votó de manera unánime la sanción de una ordenanza que establece los instrumentos básicos para su adecuada gestión.

Esta normativa será aplicable a los restos generados como resultado de la actividad de poda y jardinería llevada a cabo por particulares, comercios, instituciones públicas, privadas e industrias, tanto en el interior como en la vereda. Una de las primeras medidas destacables de esta ordenanza es la asignación de un espacio exclusivo por parte del Municipio para la disposición final de este tipo de residuos. A partir de ahora, estos materiales serán transformados en abono, briquetas, combustible y compostaje, contribuyendo así a la reducción de la cantidad de residuos enviados al Relleno Sanitario y aprovechando al máximo su potencial como fuente de energía renovable.El servicio de recolección de residuos domiciliarios recogerá aquellos residuos de poda y jardinería que puedan ser contenidos en bolsas cerradas de hasta diez kilos.

Estos residuos podrán ser colocados junto con los residuos sólidos urbanos. Sin embargo, no está permitido colocar los residuos de poda en los contenedores destinados para la recolección domiciliaria. En el caso de que los residuos de poda y jardinería sean voluminosos y no puedan ser embolsados, será obligatorio enviarlos al centro de tratamiento establecido específicamente para este tipo de residuos. Estos residuos ya no podrán enviarse al relleno sanitario. Si se contrata volquetes metálicos exclusivamente para residuos de poda, su contenido deberá ser dispuesto en el predio designado para el centro de tratamiento.

La concejala Sofía López de Armentia, presidenta de la comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente, expresó su agradecimiento a sus colegas Nélida Sereno y Juana Echezarreta por apoyar el proyecto presentado por el Departamento Ejecutivo. También agradeció al resto de los concejales por comprender que esta ordenanza beneficiará a toda la comunidad de Tandil. La concejala destacó el compromiso del Municipio en la mejora de la salud de los tandilenses y llamó a los ciudadanos a sumarse a este camino y contribuir en la construcción de un Tandil más sostenible.