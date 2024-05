La unión entre la banca y las criptomonedas es cada vez más evidente, con distintas soluciones del ecosistema de los activos virtuales adoptadas por entidades financieras tradicionales. Una de las innovaciones más destacadas es la tokenización, que convierte bienes del mundo real en activos digitales intercambiables.

En este contexto, Mastercard lidera un programa conjunto con importantes bancos estadounidenses como JPMorgan, Swift, Visa y Citi, para explorar las posibilidades de liquidaciones a través de soluciones tokenizadas. Utilizando la tecnología de ledger compartido, el proyecto busca probar soluciones mediante el protocolo Regulated Settlement Network (RSN), que facilita la liquidación colectiva de activos tokenizados.

La implementación de la RSN busca unificar los procedimientos de liquidación en una plataforma única, transformando diversos activos en tokens y liquidándolos en un ledger distribuido. Según Mastercard, esta iniciativa tiene como objetivo optimizar la eficiencia de las liquidaciones transfronterizas y reducir los riesgos de error y fraude.

Raj Dhamodharan, Jefe de Blockchain y Activos Digitales de Mastercard, destaca que la aplicación de la tecnología de ledger compartido a las liquidaciones en dólares podría desbloquear la próxima generación de infraestructuras de mercado, donde las liquidaciones programables son 24/7 y sin fricción.

El proyecto cuenta con la participación de entidades como el USDF Consortium, Grupo Tassat y Deloitte, que brindarán servicios de asesoramiento. Además, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York actuará como observador técnico de la iniciativa, mientras que The Bank of New York Mellon será uno de los contribuyentes clave.

En total, son 10 las entidades bancarias que participan directamente del programa, entre las que se encuentran Citi, JPMorgan, Visa y Wells Fargo, entre otras. Esta colaboración representa un paso significativo hacia la adopción de nuevas tecnologías en el sector financiero, con el potencial de transformar las operaciones de liquidación a nivel mundial.