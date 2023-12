Con la temporada 2023 del Turismo Carretera llegando a su fin en el Circuito San Juan Villicum, los pilotos ya enfocan su atención en los desafíos que les depara el próximo año. Juan Cruz Benvenuti, oriundo de Mar del Plata y ubicado en el 16° lugar de la tabla de posiciones con 253,25 puntos, ha revelado sus planes de importantes cambios para la temporada 2024.

En una conversación, Benvenuti anunció que tiene la intención de solicitar el cambio de marca para el próximo campeonato. Actualmente vinculado a una marca específica, el piloto expresó su deseo de unirse al equipo Alifraco y utilizar un vehículo que tiene menos de un año de uso.

“Si me autoriza la categoría, correré con el equipo Alifraco a partir del 2024. Todavía no pedí el pase de marca oficialmente, por lo que tengo que mandar el mail correspondiente. En el caso de que la CAF me dé el sí, ya hablé con Walter para utilizar un vehículo del equipo que tiene menos de un año de uso”, afirmó Benvenuti.

Con estos cambios planeados, Juan Cruz Benvenuti espera afrontar la próxima temporada del Turismo Carretera con renovada energía y la posibilidad de competir bajo una nueva marca, sumándose al equipo Alifraco para encarar nuevos desafíos en las pistas argentinas.