El partido se disputará desde las 20 de Argentina en el estadio Subaru Park y será transmitido por la plataforma Apple TV.

La final de la tercera edición de la Leagues Cup, el torneo que reúne a los equipos de la MLS y la Liga MX de México, se jugará el sábado 19 de agosto y la otra semifinal la disputarán desde las 22.30 Monterrey y Nashville, en el estado de Tennessee.

A los 36 años y luego de ser campeón del mundo en Qatar, Messi revolucionó la Leagues Cup ya que en apenas cinco partidos convirtió ocho goles y quedó como el máximo artillero del torneo. El astro fue determinante para cambiar la cara de un equipo que hasta su debut contra Cruz Azul, el pasado 21 de julio, solo había ganado uno de los últimos diez partidos.

La clasificación a la final de la Leagues Cup podría ser el primer hito de la franquicia que tiene como cara visible al exfutbolista inglés David Beckham.

Philadelphia Union, que tiene a los argentinos Julián Carranza (ex Banfield) y Joaquín Torres (ex Newell's), superó a cuartos de final a Querétaro de México, y llegó a ésta instancia a paso firme aunque dos cruces los pasó por penales (DC United y New York RB).

El estadio en el que se jugará el partido, el Subaru Park, tiene capacidad para 18.500 espectadores y las localidades están agotadas.