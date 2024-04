DARWIN NÚÑEZ pasa por un gran presente en Liverpool, donde convirtió 2 tantos en las primeras 4 fechas de la Premier League. En total, metió 17 en 46 partidos disputados, además de brindar 6 asistencias.

Marcelo Bielsa, DT de Uruguay, no dudó en convocarlo para los dos primeros duelos de eliminatorias sudamericanas ante Chile y Ecuador, y el delantero oriundo de Artigas será una pieza clave en el ataque, en el que espera reeditar los innumerables festejos conseguidos por Luis Suárez.

El vínculo con el Matador también está relacionado con la camiseta del club que Núñez defiende actualmente, ya que Suárez supo dejar su huella indeleble en Anfield Road. Ambos tienen una muy buena relación, lo cual confirmó el propio Núñez al confesar que le hizo un pedido muy especial a su ídolo.

"Hablé con Suárez y le dije que quería jugar con la 9 y que iba a tratar de hacer lo mejor posible como lo hizo él jugando con la Selección. Lo admiro mucho y para mí fue una pieza muy importante en el mundial porque me ayudó mucho", afirmó.

Y agregó: "Me dijo que yo estuviera tranquilo. Es bastante jodón, me pidió que la represente bien. Se la pedí con todo el respeto y me dijo que sí. Si le toca volver, la 9 es de él".

La no convocatoria del legendario atacante charrúa para los compromisos de eliminatorias promovió muchos debates y cuestionamientos a Bielsa, que reconoció que no habló ni con Suárez ni con Edinson Cavani (tampoco fue llamado) antes de la citación. "Pregúntenle a Suárez y Cavani si quieren explicaciones, posiblemente no. O soy convocado porque soy opción o no soy convocado. Los jugadores de raza no aspiran a recibir explicaciones y por más respeto que merezca sus antecedentes, no debo dar explicaciones", dijo el Loco.

El actual jugador de Gremio también hizo declaraciones: "No me llamó nadie de la Selección de Uruguay. Nadie se comunicó, ni el entrenador ni nadie de la AUF. Uno viene acá pensando que tiene que demostrar el nivel, y lo estoy demostrando. No nos podemos retirar de la Selección, y hay que respetar y siempre puedo aportar un poco más".

Respecto del presente y el futuro de la Celeste, Darwin Núñez señaló que "Marcelo (Bielsa) está apostando en los más jóvenes. Vamos a hacer lo mejor posible para representar a la Selección como la represnetaron los anteriores jugadores. Y tratar de darle una alegría a toda la gente de Uruguay que nos apoya y hacer lo mejor posible para llegar al Mundial".