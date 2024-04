DJOKOVIC VOLVIO CON TRIUNFO

Novak Djokovic volvió este lunes al Abierto de Estados Unidos con una aplastante victoria que le aseguró retomar el número 1 de la ATP, en el cierre de la primera jornada en Nueva York. Tras un año de ausencia por su negativa a vacunarse contra el coronavirus, Djokovic aplastó al francés Alexandre Muller (84°) por 6-0, 6-2 y 6-3 en una hora y 34 minutos de juego.

El astro serbio, que en su carrera ocupó la cima de la ATP por un récord de 389 semanas, le volvió a arrebatar esta posición al español Carlos Alcaraz, el mayor rival en su camino hacia su título 24 de Grand Slam. Siguiéndose de reojo con Alcaraz, que debuta el martes frente al alemán Dominik Koepfer, Nole volverá a la pista el miércoles para enfrentar en la segunda ronda al español Bernabé Zapata, número 76 del ranking mundial.

A cancha llena y con espectadores de lujo

Djokovic fue recibido con una enorme ovación en la pista Arthur Ashe de Flushing Meadows (23.000 asientos), la mayor del mundo, donde se encontraban personalidades como el expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle.

"Sabía que podía comenzar el partido tarde pero estaba emocionado de volver a esta pista", aseguró Djokovic. "Fueron un par de años sin estar aquí y siempre es un placer y un honor jugar ante ustedes. Todos saben en el mundo del tenis que las sesiones nocturnas en Arthur Ashe son sin duda las más emocionantes, divertidas, ruidosas y energéticas que se pueden tener", dijo después ante la prensa.

Recibido con gritos de "Welcome back, Novak" (Bienvenido de nuevo, Novak), Djokovic no tuvo piedad de un rival que debutaba en el cuadro principal del US Open. El serbio dio así el primer paso hacia su objetivo de conquistar su cuarto trofeo del US Open y aumentar su distancia con Rafael Nadal (22 títulos de Grand Slam) en la carrera histórica por los trofeos grandes.

Todos los resultados del lunes

-- HOMBRES

- Primera ronda

Casper Ruud (NOR/N.5) derrotó a Emilio Nava (USA) 7-6 (7/5), 3-6, 6-4, 7-6 (7/5)

Zhizhen Zhang (CHN) a J.J. Wolf (USA) 7-5, 7-5, 6-7 (5/7), 4-6, 6-3

Rinky Hijikata (AUS) a Pavel Kotov (RUS) 7-5, 5-7, 6-3, 7-5

Márton Fucsovics (HUN) a Sebastian Korda (USA/N.31) 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (7/1), 4-6, 6-4

Adrian Mannarino (FRA/N.22) a Yosuke Watanuki (JPN) 7-5, 6-7 (3/7), 6-3, 7-5

ábián Marozsán (HUN) a Richard Gasquet (FRA) 6-3, 6-1, 6-7 (5/7), 6-7 (1/7), 6-2

Sebastian Ofner (AUT) a Nuno Borges (POR) 7-6 (7/5), 3-6, 7-6 (9/7), 6-4

Frances Tiafoe (USA/N.10) a Learner Tien (USA) 6-2, 7-5, 6-1

Tommy Paul (USA/N.14) a Stefano Travaglia (ITA) 6-2, 6-3, 4-6, 6-1

Roman Safiullin (RUS) a Marco Cecchinato (ITA) 6-4, 6-2, 6-0

Juan Manuel Cerundolo (ARG) a Ilya Ivashka (BLR) 2-6, 6-7 (4/7), 6-3, 6-3, 6-3

Alejandro Davidovich Fokina (ESP/N.21) a Marcos Giron (USA) 6-4, 6-4, 6-2

Dominic Thiem (AUT) a Alexander Bublik (KAZ/N.25) 6-3, 6-2, 6-4

Ben Shelton (USA) a Pedro Cachín (ARG) 1-6, 6-3, 6-2, 6-4

Aslan Karatsev (RUS) a Jirí Lehecka (CZE) 6-3, 6-3, 6-3

Roberto Carballés Baena (ESP) a Holger Rune (DEN/N.4) 6-3, 4-6, 6-3, 6-2

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.7) a Milos Raonic (CAN) 6-2, 6-3, 6-4

Dominic Stricker (SUI) a Alexei Popyrin (AUS) 6-3, 6-4, 3-6, 6-3

Benjamin Bonzi (FRA) a Quentin Halys (FRA) 5-7, 6-4, 6-4, 6-4

Christopher Eubanks (USA/N.28) a Soonwoo Kwon (KOR) 6-3, 6-4, 0-6, 6-4

Titouan Droguet (FRA) a Lorenzo Musetti (ITA/N.18) 6-3, 0-6, 6-7 (5/7), 6-3, 6-2

Jakub Mensík (CZE) a Grégoire Barrère (FRA) 6-4, 4-6, 7-6 (7/1), 6-2

Juan Pablo Varillas (PER) a Miomir Kecmanovic (SRB) 1-6, 7-5, 7-5, 6-4

Taylor Fritz (USA/N.9) a Steve Johnson (USA) 6-2, 6-1, 6-2

Mackenzie McDonald (USA) a Felix Auger-Aliassime (CAN/N.15) 7-6 (7/5), 4-6, 6-1, 6-4

Borna Gojo (CRO) a Hugo Dellien (BOL) 6-3, 6-3, 6-1

Jiri Vesely (CZE) a Enzo Couacaud (FRA) 5-7, 6-3, 6-2, 3-6, 6-4

Francisco Cerundolo (ARG/N.20) a Zachary Svajda (USA) 5-7, 6-4, 6-4, 6-3

Laslo Djere (SRB/N.32) a Brandon Nakashima (USA) 7-5, 6-4, 6-4

Hugo Gaston (FRA) a Sho Shimabukuro (JPN) 6-2, 6-1, 7-6 (7/4)

Bernabé Zapata Miralles (ESP) a Ethan Quinn (USA) 6-4, 6-4, 6-3

Novak Djokovic (SRB/N.2) a Alexandre Muller (FRA) 6-0, 6-2, 6-3

-- MUJERES--

- Primera ronda

Iga Swiatek (POL/N.1) derrotó a Rebecca Peterson (SWE) 6-0, 6-1

Daria Saville (AUS) a Clervie Ngounoue (USA) 6-0, 6-2

Lauren Davis (USA) a Danka Kovinic (MNE) 6-2, 6-2

Kaja Juvan (SLO) a Elisabetta Cocciaretto (ITA/N.29) 6-2, 7-5

Jelena Ostapenko (LAT/N.20) a Jasmine Paolini (ITA) 6-2, 4-6, 6-1

Elina Avanesyan (RUS) a Alize Cornet (FRA) 6-2, 1-6, 6-4

Xiyu Wang (CHN) a Viktória Kuzmová (SVK) 4-6, 6-3, 7-6 (10/6)

Bernarda Pera (USA) a Veronika Kudermetova (RUS/N.16) 7-5, 6-4

Petra Kvitova (CZE/N.11) a Cristina Bucsa (ESP) 6-1, 7-6 (7/5)

Caroline Wozniacki (DEN) a Tatiana Prozorova (RUS) 6-3, 6-2

Jennifer Brady (USA) a Kimberly Birrell (AUS) 6-3, 7-6 (7/4)

Magda Linette (POL/N.24) a Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-3, 6-1

Elise Mertens (BEL/N.32) a Mirjam Björklund (SWE) 3-6, 6-3, 7-6 (10/3)

Danielle Collins (USA) a Linda Fruhvirtová (CZE) 6-2, 6-0

Mirra Andreeva (RUS) a Olivia Gadecki (AUS) 1-6, 6-3, 6-4

Cori Gauff (USA/N.6) a Laura Siegemund (GER) 3-6, 6-2, 6-4

Elena Rybakina (KAZ/N.4) a Marta Kostyuk (UKR) 6-2, 6-1

Ajla Tomljanovic (AUS) a Panna Udvardy (HUN) 3-6, 6-2, 6-4

Anna Kalinskaya (RUS) a Katerina Siniaková (CZE) 6-4, 6-2

Sorana Cirstea (RUM/N.30) a Kayla Day (USA) 6-2, 6-3

Victoria Azarenka (BLR/N.18) a Fiona Ferro (FRA) 6-1, 6-2

Lin Zhu (CHN) a Mayar Sherif (EGY) 6-3, 7-5

Yuriko Miyazaki (GBR) a Margarita Gasparyan (RUS) 6-3, 6-3

Belinda Bencic (SUI/N.15) a Kamilla Rakhimova (RUS) 6-2, 6-4

Karolína Muchová (CZE/N.10) a Storm Sanders (AUS) 6-4, 6-0

Magdalena Frech (POL) a Emma Navarro (USA) 7-6 (12/10), 1-6, 6-2

Taylor Townsend (USA) a Varvara Gracheva (FRA) 6-4, 6-2

Beatriz Haddad Maia (BRA/N.19) a Sloane Stephens (USA) 6-2, 5-7, 6-4

Sara Sorribes Tormo (ESP) a Anhelina Kalinina (UKR/N.28) 6-4, 7-5

Xinyu Wang (CHN) a Katie Volynets (USA) 6-3, 6-4

Anna Karolína Schmiedlová (SVK) a Kateryna Baindl (UKR) 6-4, 3-6, 6-3

Rebeka Masarova (ESP) a Maria Sakkari (GRE/N.8) 6-4, 6-4

Por: Agustín Rúbare