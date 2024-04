MATEO MAGADÁN, presidente de Quilmes, dudó sobre lo ocurrido en la noche de sábado en el Estadio Centenario ante Gimnasia de Mendoza, que terminó con la suspensión del partido del reducido de la Primera Nacional.

"Nosotros estamos seguros que no pasó nada. Tenemos testigos y alcanza pelotas que nos aseguran que no pasó nada. Tenemos imágenes y elementos como para corroborar que no era necesario suspender el partido", sentenció el mandamás del Cervecero en diálogo con TyC Sports.

"La gente de la platea que le estaba tirando botellas tendrá derecho de admisión. Yo no voy a poner en juego al club por gente que no está en condiciones de venir a la cancha", argumentó sobre las agresiones a Brian Olivera.

Por último, Mateo Magadán se refirió a las intenciones de Gimnasia de Mendoza: "Me parece que el club quiere sacar ventaja de la situación, espero que no sea así".

Según adelantó "Doble Amarilla", el encuentro se reanudaría en las próximas horas a puertas cerradas en terreno neutral.