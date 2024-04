NOVAK DJOKOVIC será la gran atracción del US Open, el último Grand Slam del año, con fecha de inicio este lunes en Nueva York: volverá a jugar el torneo después de la ausencia en la edición de la temporada pasada, cuando las viejas restricciones sanitarias no le habían permitido el ingreso a los Estados Unidos por no haberse vacunado contra el covid.

El serbio, actual número dos del mundo, estuvo los últimos días en el Billie Jean King National Tennis Center, pero antes se cruzó con Lionel Messi y se sacó una foto para la posteridad.

Ante una pelea por el número uno casi definida con el español Carlos Alcaraz, actual líder del ranking ATP, el campeón de 23 torneos de Grand Slam hizo una llamativa confesión en torno al español, a quien viene de ganarle una durísima final en el Masters 1000 de Cincinnati.

"Carlos siempre me lleva al límite. Creo que yo también hago lo mismo con él; por eso fue una final memorable. Fue una de las mejores y más difíciles finales que jugué en mi carrera en partidos al mejor de tres sets: se sintió como si ganara un Grand Slam", expresó, sincero, Djokovic.

En la previa de su debut de este lunes por la noche ante el francés Alexandre Müller (85°), el tricampeón en Nueva York (2011, 2015 y 2018) hizo una confesión reveladora respecto de la nueva rivalidad con Alcaraz: "Carlos es el número uno del mundo y uno de los mejores jugadores del último par de años. Siempre tengo un ojo puesto en él: mi equipo lo sigue. Entiendo que será igual de su parte. Ambos nos observamos. Estoy seguro de que su equipo mira mis partidos como hace mi gente con los suyos. No hay secretos".