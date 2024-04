Luis Suárez no acusó recibo de la decisión de Marcelo Bielsa de dejarlo afuera de la lista de convocados para el comienzo de las Eliminatorias.

El Pistolero, de 36 años, fue clave en la victoria 2-0 de Gremio ante Cuiabá por la fecha 22 del Brasileirao, resultado que ubica al club de Porto Alegre en el tercer puesto.

A los 30 minutos de la primera etapa, Suárez abrió la cuenta en el Gremio Arena y anotó su 6° gol en el campeonato y el número 18 en 38 partidos jugados desde su llegada al club a principios de año

"No doy explicaciones detalladas sobre la no citación de futbolistas", expresó Bielsa en conferencia, luego de reconocer que no había hablado con el Pistolero.

Uruguay iniciará su camino en las Eliminatorias ante Chile y Ecuador sin la presencia de Suárez, máximo goleador en la historia de la Celeste.