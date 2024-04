LIONEL MESSI alarmó a todos al pedir el cambio a los 36' del primer tiempo en el partido que Inter Miami le ganó a Toronto por 4 a 0, en una nueva fecha de la MLS. En el banco de suplentes se lo vio preocupado y en la conferencia de prensa posterior al choque el entrenador Gerardo Martino se manejó con cautela.

El DT dijo que se trataba de una vieja cicatriz que le molestaba, pero que no habría lesión muscular. Y pidió paciencia hasta que se conocieran los estudios que se le realizaron este jueves.

Si bien los resultados no se publicaron de forma oficial, el capitán de la Selección Argentina no tendría lesión muscular, según afirmó el periodista Federico Bueno, de ESPN, que sigue el día a día del conjunto de Florida. "Se adelantaron los estudios por imágenes, y no hay lesión en la vieja cicatriz del posterior derecho", publicó en Twitter.

De esa forma, crece la esperanza de que el astro argentino esté presente en la final de la US Open Cup del próximo miércoles, ante Houston Dynamo. Lo que sí está descartada es su presencia en el clásico del domingo, por la liga local, ante Orlando.