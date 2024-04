La fiebre por Lionel Messi es increíble en los Estados Unidos. En su primer partido con el Inter Miami, estuvieron presentes celebridades como LeBron James, Kim Kardashian, Marc Anthony, Fisher Stevens y Becky G. Uno de los más emocionados fue LeBron James, quien tuvo el privilegio de abrazar a Messi antes del comienzo del partido. Un momento histórico para el fútbol en Estados Unidos.

"¡Qué emoción recibir a nuestro hermano! Disfrutar de la grandeza es siempre un privilegio. #ComingToAmerica", expresó King James en Instagram, compartiendo un abrazo profundo antes del partido y un video del debut oficial de La Pulga en la Leagues Cup. En sus historias, publicó una imagen de su épico gol de tiro libre con el mensaje "Por supuesto que él lo hizo" y un emoji de la cabra, que representa al mejor de todos los tiempos (GOAT). La noche también fue especial para el hijo de Kim Kardashian, quien es fanático de Messi. "El mejor día de su vida", afirmó la modelo en una historia donde Messi se toma una selfie con su ídolo en el túnel. Además, Kim compartió una foto de una camiseta del Inter Miami con el número 10 de Messi y una dedicatoria especial para su hijo Saint: "Para Saint, con cariño, Leo".

Serena Williams se emocionó con el triunfo de las Garzas ante la Máquina Cementera. La leyenda del tenis femenino no pudo contener su emoción al presenciar el magnífico tiro libre ejecutado por el jugador argentino. Las cámaras capturaron el momento en el que soltó un "Wow" al ver la obra de arte del número 10.

La camiseta de Lionel Messi también fue un tesoro muy valioso para sus rivales, ya que varios querían quedarse con un presente de su enfrentamiento con el capitán de la selección argentina. "Estamos los dos, con Augusto Lotti que somos los dos argentinos acá en el equipo, y estamos tratando de ir por algún lado para ya tener apalabrado algo. Si no, vamos a salir perdiendo. Es que yo creo que si alguien me saca la camiseta rompemos el vestuario, ya está. Directamente, no hay vuelta atrás", advirtió entusiasmado el ex Defensa y Justicia Rodolfo Rotondi en la previa a este compromiso.

"Lo habrán vuelto loco, hablamos con varios conocidos. Dejemos eso para cuando termine el partido, pero ojalá se pueda dar", añadió emocionado el ex Atlético Tucumán Augusto Lotti unos minutos antes de comenzar el juego.