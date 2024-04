Sebastián Saja llegó al Inter Miami en junio de 2019 y ha sido testigo de la transformación del club en los últimos años. Ahora, con la presencia de Lionel Messi, el equipo está en su punto cúlmine. Saja comparte su emoción y felicidad por esta oportunidad y habla de su nueva vida en los Estados Unidos. Además, analiza la atajada de Emiliano Martínez en la final del Mundial y la "Messimanía" que se vive en Florida.

-¿Sientes presión?

-¡Para nada! Considero que tengo una gran responsabilidad. Siempre estamos en el centro de atención. Este club nació siendo grande gracias a Beckham. Ahora, tenemos los ojos del mundo puestos en nosotros. Es nuestro deber trabajar duro y hacer que las cosas funcionen.

-¿Cómo llegaste al Inter Miami?

-Fue durante un viaje a Dallas para visitar a un amigo de la infancia que vive allí. Me encontré con Javi Morales, otro argentino que trabaja con nosotros. Me contó sobre la apertura de la franquicia en Miami y me preguntó qué estaba haciendo. Me dijo que estaban buscando un entrenador para las inferiores. Yo había comenzado como entrenador, pero buscaba algo más estable. Aunque mi inglés no era muy bueno y los entrenadores deben hablar inglés, no funcionó. Sin embargo, me dijo que estaban buscando un coordinador de arqueros. Luego, en enero de 2020, Diego Alonso, el primer entrenador de la franquicia, me propuso unirme al cuerpo técnico. Desde entonces, me quedé como entrenador de arqueros del primer equipo.

-¡Qué emoción! Este club ha experimentado una transformación increíble desde que llegamos en 2019. Ver cómo se construyó este estadio desde cero y presenciar el crecimiento de la infraestructura ha sido un orgullo para mí. Y ahora, con la llegada de Messi, siento que estamos en otro nivel. Es asombroso ver la sencillez y tranquilidad que tiene Leo, tanto dentro como fuera de la cancha. Mis hijos están emocionados y constantemente me preguntan sobre él. Creo que Messi podrá disfrutar de su tiempo aquí y sentirse más tranquilo sin tanto acoso. La MLS es una liga altamente competitiva y está creciendo rápidamente. Con la llegada de Messi, marcará un antes y un después en la historia de la liga. Aunque extraño a mi país y al fútbol argentino, por ahora tengo planes de quedarme aquí y disfrutar de esta experiencia. Pero como el fútbol es impredecible, nunca se sabe qué depara el futuro.