NO SE AGUANTA MÁS: MESSI Y EL OPERATIVO RETORNO

LIONEL MESSI dejó en una insoportable abstiencia de su magia no sólo a los hinchas de Inter Miami, sino a los amantes del fútbol de todo el mundo. Tras pedir el cambio en el partido de la MLS ante Toronto antes de que se terminara el primer tiempo, el pasado 20 de septiembre, no volvió a pisar el campo de juego y se perdió los siguientes cuatro partidos de las Garzas Rosadas, incluyendo la final de la US Open Cup ante Houston Dynamo que su equipo perdió por 2 a 1.

Para el último cotejo por la liga, si bien había comenzado a moverse, ni siquiera viajó a Chicago donde Inter Miami experimentó una catástrofe al caer por 4 a 1 frente al local.

"Evito los tiempos exactos porque no los tengo. Se hace reiterativo decir siempre lo mismo, aunque entiendo que es porque se trata de Leo", manifestó el entrenador Gerardo Martino, que desde un principio pregona la cautela en cuanto al regreso del mejor jugador del mundo.

No obstante, hay señales que indican que estará este sábado frente a Cincinnati, al menos para sumar algunos minutos antes de su viaje a la Argentina para integrarse a la Albiceleste que afrontará los encuentros de eliminatorias mundialistas contra Paraguay y Perú, el 12 y el 17 de octubre, respectivamente. En tal sentido, el posteo de Twitter del club es bastante claro al publicar una foto del capitán y la frase "nos vemos mañana".

Lo lógico, entonces, sería que el astro adquiera algo de rodaje en el próximo partido de la franquicia de Florida, para lo cual ya realizó trabajos a la par del resto del plantel. Este viernes publicó una historia de Instagram en la que se ve una imagen de sus pies enfundados en los nuevos botines que utiliará.