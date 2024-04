Ser propietaria de los Lakers lo es para lo bueno pero también para lo malo, lo que incluye tener que soportar el lado negativo de la pasión de los fans, reflejado a veces en un odio desmedido que hasta pone en peligro tu vida. Lo vivió la dueña de la franquicia angelina, Jeanie Buss, cuando los de púrpura y oro igualaron la temporada pasada el peor inicio de su historia con un balance de 2-10:

“Teníamos un entrenador nuevo (Darvin Ham), estábamos 2-10, no voy a sobrevivir a esto. Estaba recibiendo amenazas de muerte. No fue divertido”, explicó a The Athletic Buss refiriéndose al mal inicio de los Lakers el año pasado.

La ejecutiva se refirió después a la resurrección del equipo, que a partir de incorporaciones como la de D’Angelo Russell más el buen estado de forma de LeBron y Anthony Davis se recuperó a tiempo para meterse en playoffs vía play-in, llegando a las Finales de Conferencia. Jeanie Buss puso a Davis por las nubes:

"Antony Davis fue el mejor jugador de la NBA cuando estaba jugando a ese nivel"

“Algo simplemente hizo ‘click’ con Anthony Davis sano. Hay un argumento de que él fue el mejor jugador en la NBA cuando él estaba jugando a ese nivel”, destacó la propietaria de los Lakers, que ofreció una escueta versión de la franquicia sobre la marcha del MVP del Mundial, Dennis Schröder:

“Darvin Ham creía en él, pero no fue bien. Ha demostrado cómo juega en el Mundial”, explicó Buss, que, reveló también que, en 2004 a su padre y anterior propietario de los Lakers, Jerry Buss, le ofrecieron 2 billones por vender la franquicia, lo que declinó, afirmando que hubiera vuelto a comprar los Lakers con tal dineral.