Ser dos veces subcampeón en los últimos tres años es un logro increíble. ¡Y el Miami Heat estuvo tan cerca de recordar sus glorias pasadas sin tener un "Big Three" como hace una década! Esto plantea una pregunta interesante: ¿Acaso no ganaron debido a la falta de estrellas?

Cuando Jimmy Butler llegó a Miami en 2019, no era considerado una estrella, sino más bien un problema para los Philadelphia 76ers, que querían deshacerse de él.

Desde su debut en 2011 con los Chicago Bulls, se esperaba que Butler se convirtiera en una figura destacada en el equipo, al igual que Michael Jordan en los años 90. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba y fue transferido a los Minnesota Timberwolves en 2017. Después de solo un año allí, fue enviado a los Sixers por una temporada y finalmente se unió al Heat, que logró hacer lo que ningún otro equipo pudo: controlar su comportamiento problemático.

Desde su llegada a Miami, Butler ha cambiado la percepción de los expertos de la NBA. El talento ya estaba allí, pero con su presencia, el nivel de juego se elevó aún más. En 2020, los llevó a las Finales contra los Los Angeles Lakers, aunque no lograron ganar. Tres años después, lideró nuevamente al Heat a las finales, destacando con su increíble rendimiento en los playoffs. Desafortunadamente, cayeron una vez más en la serie final, esta vez contra Nikola Jokic y los Denver Nuggets.

Entonces, ¿por qué el Heat no pudo ganar a pesar de contar con un inspirado Butler en la cancha? La respuesta es simple: él no puede hacerlo solo. Si bien es cierto que necesitaba un equipo sin estrellas a su alrededor, no puede ser el único que lleve la carga de toda una organización.

Damian Lillard, por otro lado, es una estrella y podría ser la solución para el Heat. Durante 11 temporadas en los Portland Trail Blazers, Lillard ha demostrado su valía, pero su paciencia se ha agotado debido a la falta de éxitos colectivos. Pidió ser traspasado y el Heat no dudó en mostrar su interés. Aunque las negociaciones aún no se han concretado, la llegada de Lillard a Miami podría tener dos resultados: el Heat podría volver a ser campeón al combinar a Lillard con Butler, o podría haber una lucha de egos si Jimmy siente que una estrella le roba protagonismo.

Lo que está claro es que Miami finalmente tendría un quinteto temible: Lillard (base), Duncan Robinson (escolta), Butler (alero), Caleb Martin (ala-pívot) y Bam Adebayo (pívot). Con un equipo así, el Heat estaría preparado para luchar por el título una vez más.