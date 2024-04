La temporada de la NBA comenzará con los campeones Nuggets vs Lakers y los Suns vs Golden State

La temporada 2023-24 comenzará en Denver, donde los Nuggets, campeones defensores, levantarán un banderín de campeón en las vigas del Ball Arena por primera vez en la historia del equipo antes de jugar frente a Los Angeles Lakers.

La liga dio a conocer su calendario para la próxima temporada en un episodio especial de "NBA Today" de ESPN el jueves por la tarde.

La defensa del título de Denver comenzará el martes 24 de octubre contra el equipo al que derrotó en las finales de la Conferencia Oeste. En lo que será la temporada número 21 de la legendaria carrera de LeBron James, los Lakers esperan regresar a las Finales por primera vez desde que ganaron el título en 2020.

se juego, a diferencia de un enfrentamiento de la Conferencia Este como suele ser el caso, abre el calendario porque la NBA tiene otro gran partido de rivalidad después. Los renovados Phoenix Suns, con Bradley Beal junto a Kevin Durant y Devin Booker, visitarán a los Golden State Warriors y Chris Paul, cuyo primer partido para su nuevo equipo será contra su anterior quinteto.

Los 100 juegos repartidos por ABC y ESPN en esta temporada regular comenzarán el 25 de octubre, cuando los Boston Celtics visiten el Madison Square Garden para enfrentar a los New York Knicks. A continuación, el fenómeno francés Victor Wembanyama hará su debut en la NBA en casa para los San Antonio Spurs contra la sensación de Eslovenia, Luka Doncic y los Dallas Mavericks.

El 26 de octubre, los Philadelphia 76ers abrirán su temporada en TNT bajo la dirección del nuevo entrenador Nick Nurse, y con la posibilidad de que la situación de James Harden aún se mantenga en duda sobre la franquicia, ante los Milwaukee Bucks. El nuevo entrenador de los Bucks, Adrian Griffin, ex asistente de Nurse, hará su debut después de reemplazar a Mike Budenholzer este verano.

Dos revanchas más de los playoffs se esperan el 27 de octubre en ESPN, cuando el Miami Heat viaje a Boston, donde terminaron la temporada de los Celtics y una oportunidad de que hicieran historia, en el Juego 7 de las finales de la Conferencia Este esta primavera. En el segundo juego, los Warriors viajarán a Sacramento para enfrentar a los Kings en su primer juego en el Golden 1 Center desde que Golden State terminó su épica serie de primera ronda en el Juego 7.

Los juegos televisados a nivel nacional durante la semana inaugural concluirán el 28 de octubre, cuando los Knicks visiten a Zion Williamson y los New Orleans Pelicans en NBA TV. A eso le seguirá el Utah Jazz yendo a Phoenix, donde Beal hará su debut en casa.

El Día de Navidad nuevamente traerá cinco juegos, todos los cuales serán transmitidos por ABC o ESPN. El programa comienza con los Bucks en Knicks (12 p.m. ET, ESPN), seguida de Golden State en Denver (2:30 p.m. ET, ABC/ESPN) y Boston en Lakers (5 p.m. ET, ABC/ESPN). Luego, en horario estelar, los 76ers visitan al Heat (8 p.m. ET, ESPN), seguidos de Dallas en Phoenix (10:30 p.m. ET, ESPN), con Kyrie Irving enfrentándose cara a cara con su ex compañero de los Brooklyn Nets, Kevin Durant.

Habrá cuatro partidos televisados a nivel nacional el Día de Martin Luther King Jr.: Houston Rockets en Philadelphia (1 p.m. ET, NBA TV); San Antonio en Atlanta Hawks (3:30 p.m. ET, TNT); Golden State en Memphis Grizzlies (6 p.m. ET, TNT); y Oklahoma City Thunder en Lakers (10:30 p.m. ET, NBA TV).

La semana siguiente, la NBA también tendrá la "Semana de los Rivales", con 11 juegos televisados a nivel nacional: Knicks-Nets y Lakers-LA Clippers en TNT el 23 de enero; Thunder-Spurs y Suns-Mavericks por ESPN el 24 de enero; Celtics-Heat y Kings-Warriors en TNT el 25 de enero; Mavericks-Hawks y Portland Trail Blazers-Spurs en NBA TV el 26 de enero; y Heat-Knicks, 76ers-Nuggets y Lakers-Warriors el 27 de enero por ABC.

Esos encuentros iniciarán una serie de siete fines de semana desde fines de enero hasta mediados de marzo cuando ABC transmitirá los juegos el sábado y, en varios casos, el domingo, con enfrentamientos de alto perfil de toda la liga. Eso incluirá cinco juegos de los Warriors, parte de un calendario para Golden State que incluye 29 juegos, el máximo de la liga, en ABC, ESPN o TNT. Otros cinco equipos tienen al menos 20 juegos en esas redes esta temporada: los Lakers (28), Celtics (25), Suns (25), Nuggets (22) y Knicks (20).

Wembanyama tendrá 11 juegos televisados a nivel nacional, incluyendo tres de los cuatro juegos de fase de grupos de San Antonio en el torneo de temporada de este año, durante su temporada de novato.

Nueve equipos, los Chicago Bulls, Indiana Pacers, Orlando Magic, Toronto Raptors, Washington Wizards, Pistons, Charlotte Hornets, Trail Blazers y Rockets, solo tendrán un juego televisado a nivel nacional esta temporada.

Y aunque el juego de reunión de Paul y su exequipo se disputará en la noche de apertura, hay algunos otros notables a los que prestar atención esta temporada. Dillon Brooks regresará a Memphis por primera vez desde que se fue como agente libre este verano el 15 de diciembre. Una semana después, Jordan Poole, al otro lado del canje de Paul a Golden State, hará su propio regreso a la Bahía.

Habrá otro par de partidos de reunión en febrero, con Marcus Smart regresando a Boston el domingo 4 de febrero (ESPN), seguido por Fred VanVleet volviendo a los Toronto Raptors por primera vez desde que se fue como agente libre el verano pasado.

También hay otro posible juego de reunión a fines de febrero, cuando los Trail Blazers reciban al Heat en el único juego de la temporada televisado a nivel nacional de Portland. La estrella de los Blazers, Damian Lillard, solicitó un canje el mes pasado y preferiría que lo cambiaran al Heat.

El calendario de la NBA solo representa 80 juegos para cada equipo, a diferencia de los 82 juegos estándar. Eso se debe a que los dos juegos restantes se decidirán según cómo se desarrollará el torneo inaugural de la temporada, que comienza en noviembre. La NBA anunció el calendario de la fase de grupos para el torneo de temporada en otro especial de "NBA Today" el martes.

La liga dijo que los equipos promediarán 14 partidos en noches consecutivas esta temporada, incluido un mínimo histórico de nueve que involucran viajes para uno de los juegos. En general, los partidos en noche consecutivas aumentaron ligeramente con respecto a la temporada pasada (13.3) debido al torneo de la temporada, pero ninguno de esos juegos del torneo se realizará en la segunda noche de un partido consecutivo.

Tampoco hay instancias de cuatro juegos en cinco noches en el calendario, que los equipos habían luchado por eliminar. Tampoco se realizarán juegos el Día de las Elecciones.