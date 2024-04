EAGLES VAN POR OTRO CAMPEONATO DE LA NFC

Los Eagles tuvieron una de las mejores defensivas el año pasado e increíblemente lograron mejorarla para 2023 tras un viaje al Super Bowl. A través del Draft, la gerencia, liderada por el GM Howie Roseman, y el head coach Nick Sirianni se encargaron de reclutar al defensive tackle Jalen Carter y el linebacker Nolan Smith en la primera ronda y en la cuarta se llevó a una gema en bruto en la figura del cornerback Kelee Ringo. Los rookies deberán reemplazar a Javon Hargrave, T.J. Edwards y James Bradberry, respectivamente.

A la ofensiva, la responsabilidad de llevar el equipo a los playoffs estará en los hombros del quarterback Jalen Hurts. Él será el encargado de repartir el ovoide entre los wide receiver A.J. Brown y DeVonta Smith, el tight end Dallas Goedert y los running backs D’Andre Swift, Kenneth Gainwell y Rashad Penny. Aunado a ello, esta será la primera temporada de Brian Johnson como coordinador ofensivo en la NFL luego de pasar las últimas dos temporadas como coach de QBs de los Eagles con una relación cerca con Hurts.

El calendario no será amable para los Eagles. El equipo tendrá más partidos fuera de casa y la campaña iniciará en el Gillete Stadium para enfrentar a los Patriots. Las visitas más duras serán a los New York Jets (09/15), a los Kansas City Chiefs (11/20), a los Dallas Cowboys (12/10) y a los New York Giants (01/07/2023).

Cowboys y el eterno sueño del Super Bowl

El quarterback Dak Prescott y el linebacker Micah Parsons son los emblemas de los Cowboys a la ofensiva y a la defensiva, respectivamente. Ambos jugadores consideran que el ‘America’s Team’ está listo para competir para el Super Bowl en la temporada 2023 de la NFL por diversos motivos.

Dallas palió la pérdida del tight end Dalton Schultz al reclutar a Luke Schoonmaker en la segunda ronda. Con él, Prescott tendrá un objetivo enorme, de 6-6 y 250 libras, que servirá para las jugadas de corto yardaje y en la zona de anotación. El año pazo, los Cowboys visitaron la zona roja (dentro de la yarda 20 del rival) en 56 ocasiones y en 40 de ellas salieron con un touchdown, lo que les valió para ser la mejor ofensiva en ese rubro.

Un cambio importante en la línea ofensiva del equipo texano es la posición de Tyler Smith. El jugador de segundo año fungió como tackle en su año de novato y ahora reemplazará a Connor McGovern como guardia derecho. Él, junto a Tyron Smith, Tyler Biadasz, Zack Martin y Terence Steele serán los encargados de establecer el juego terrestre con Tony Pollard y proteger a Dak Prescott.

En el caso de la defensiva, la adición más importante es la del recluta de primera ronda Mazi Smith. El fungirá como NT en la formación 4-3 de los Cowboys. Micah Parsons continuará con la presión ante los QBs rivales mientras que Trevon Diggs y Stephon Gilmore patrullarán la zona profunda del ataque aéreo rival. Además, el mexicano Isaac Alarcón probará suerte como liniero defensivo tras pasar tres años en el otro lado de la trinchera.

New York es azul

Brian Daboll aspira que su segundo año como head coach de los New York Giants sea mejor que el primero. La ofensiva terrestre fue el estandarte de los ‘G-Men’ en la campaña pasada y Saquon Barkley deberá tener otro año espectacular para garantizar un contrato a largo plazo tras la disputa contractual que tuvo con la administración al ser firmado con la etiqueta de jugador franquicia.

El general manager está seguro que Daniel Jones es el quarterback franquicia que buscaban tras el retiro de Eli Manning y por eso le dieron un contrato de cuatro años y 160 millones de dólares. Ahora, el egresado de Duke deberá hacer que cada centavo valga desde la primera jugada en la temporada 2023.

En una división en la que se encuentran los quarterbacks Jalen Hurts y Dak Prescott, los Giants han decidido arriesgarse con los novatos Tre Hawkins III y Deonte Banks como corner backs titulares. Eso es comprensible cuando el pass rush está compuesto por Kayvon Thibodeaux, Leonard Williams y Dexter Lawrence II.

El nuevo régimen en Washington empieza con Howell

Hay un nuevo régimen en Washington luego de que se completó la venta de los Commanders de Dan Snyder a Josh Harris y todo luce diferente, aunque en esencia es el mismo equipo que terminó con marca de 8-8-1 el año pasado.

Luego de un año con el experimento de Carson Wentz y Taylor Heinicke, el head coach Ron Rivera está dispuesto a confiar las riendas de la ofensiva en el QB de segundo año Sam Howell. El joven pasador tendrá todas las herramientas disponibles y la principal será la ayuda de Eric Bieniemy como coordinado ofensivo; él fue esencial en los últimos cinco años de Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs. En caso de que las cosas salgan mal, la póliza de seguro es el veterano Jacoby Brissett.

Uno de los motivos que alumbran el panorama de los Commanders es la nueva línea ofensiva. En la agencia libre se reforzaron con el tackle Andrew Wylie y el guardia Nick Gates, quien fungirá como centro. Además, en el último Draft ampliaron su rotación con los rookies Ricky Stromberg y Braeden Daniels.

Los Commanders tuvieron la cuarta mejor defensiva contra el pase el año pasado y ahora añadieron al cornerback Emmanuel Forbes en el Draft. Además, Chase Young está en un año que puede definir su próximo contrato y querrá tener buenos números.