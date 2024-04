La primera vez que Carlos Alcaraz sorprendió a la pista Arthur Ashe fue el viernes 3 de septiembre del año 2021. Aquel día, el joven español de 18 años sorprendió a Stefanos Tsitsipas en la tercera ronda del US Open, derrotando al griego en cinco sets tras rematar el encuentro en el desempate decisivo. Lo hizo, además, de una manera especial.

En aquel cruce, Alcaraz se presentó al mundo en un gran escenario jugando un tenis espectacular, repleto de tiros increíbles que conectaron rápidamente con la gente de Nueva York, un público estadounidense acostumbrado al espectáculo, con un marcado sentido del show en los eventos deportivos.

Lo que ocurrió en 2021 fue solo el inicio de una relación que terminó de consolidarse en 2022, cuando Alcaraz ganó en el US Open su primer título de Grand Slam, asegurándose además el No. 1 del Pepperstone ATP Rankings. Para conseguir el trofeo, que hizo suyo al derrotar a Casper Ruud en la final, Alcaraz superó tres partidos decididos en el quinto set: ante Marin Cilic (octavos de final), Jannik Sinner (cuartos) y Frances Tiafoe (semifinales).

Los tres, además, se disputaron en la sesión nocturna de la Arthur Ashe del US Open, donde el ruido multiplica su presencia, suben los decibelios y el espectáculo se vuelve una prioridad absoluta. Y en ese ambiente, Alcaraz se movió como pez en el agua.

En el duelo ante Sinner, uno de los mejores de la pasada temporada, Alcaraz conectó un tiro sin precedentes, golpeando la pelota por detrás de la espalda mientras el italiano atacaba la red. Solo en Instagram, el vídeo del punto suma casi 13 millones de reproducciones. Una auténtica barbaridad, reflejo de las pasiones que levanta el joven de 20 años.

“La energía que te brinda el público aquí, lo que se siente, es algo totalmente diferente a otros torneos”, explicó Alcaraz después de alcanzar la tercera ronda del torneo tras jugar sus dos partidos de la actual edición en esa sesión nocturna. "Por mi manera de jugar, por mi manera de ser, me gusta siempre dar espectáculo. De cierta manera, es donde más me gusta jugar. Me lo paso muy bien con el público”.