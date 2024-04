LIGA DE QUITO afrontará este sábado la final de la Copa Sudamericana en la ciudad uruguaya de Maldonado ante los brasileños de Fortaleza, en un duelo de entrenadores argentinos: Luis Zubeldía y Juan Pablo Vojvoda, respectivamente.

Para el conjunto ecuatoriano, que va en busca de su quinto lauro internacional, juega Paolo Guerrero, quien llegó luego de una gris experiencia en Racing, donde no tuvo posibilidad de jugar demasiado y demostrar su enorme jerarquía. En el conjunto crema encontró un lugar importante donde recuperó su importancia, y en eso tiene mucho que ver, según el mítico goleador, el propio Zubeldía.

"El trato, la relación que tengo con él es increíble. Antes de ser un gran técnico es una gran persona. Tengo mucha comunicación con él, me brinda mucha, mucha confianza. Conversa conmigo en cada partido y me explica qué es lo que quiere de mí", afirmó en declaraciones a CONMEBOL.

Agregó que "eso a uno lo deja tranquilo y lo llena. Trato de hacer siempre lo que me piden los entrenadores. Eso es bonito: tener una relación con alguien que te brinda confianza, que conversa contigo constantemente es importante. Para mí la llamada de él fue una de las cosas que hicieron que yo venga aquí".

Otro futbolista que militaba en la Academia, Mauricio Martínez, habló en el mismo ámbito de la previa de la final maravillas de su compatriota conductor: "Yo tengo sinceramente que agradecerle a Luis porque en el momento de mi lesión fue el único técnico que me llamó cuando estaba en plena recuperación".

Y completó: "Me dijo que me quería en el equipo y ni lo dudé porque me quería ir de Racing, ya había cumplido un ciclo y arrastraba muchas lesiones. Quería cambiar la cabeza. La pasión que le pone a su trabajo lleva a que nosotros nos motivemos mucho más".

La gorra, siempre titular

Trabajador al máximo, obsesivo de cada detalle e incapaz de dejar nada librado al azar, Zubeldía no deja de tener, como buen futbolero, sus cábalas. El argentino permitió ver toda la práctica realizada en el día previo al choque con Fortaleza y cuando se retiraba del estadio, no dudó en revelar que la gorra que lo acompañaba en ese momento es la misma que estuvo presente en cada partido de Liga a lo largo del campeonato.

Tras clasificar primero en su grupo, el equipo de Quito superó a Ñublense (octavos), San Pablo (cuartos) y Defensa y Justicia (semifinal).