ARGENTINA recibirá este jueves, en La Bombonera, a Uruguay por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La Celeste, con Marcelo Bielsa como entrenador, contará con el regreso de un histórico: Luis Suárez.

"Estoy feliz, contento, con esos cosquilleos, me acuerdo de una de las primeras citaciones que tuve. La verdad que estaba con esas ganas, con esos deseos", confesó El Pistolero, que reveló la conversación que tuvo con su amigo Lionel Messi: "Hablé con él, está feliz. Muchas veces me preguntaba por la selección y volver a enfrentarnos es muy lindo".

El delantero de Gremio destacó el trabajo realizado por Bielsa en la Celeste y aseguró que ya se nota su impronta: "Vi lo que pide el entrenador, la constancia física que exige, el fútbol que plantea ofensivamente... Los jugadores implementaron detalles, cosas que les enseñó y se vio un Uruguay muy bueno ofensivamente. Vi un equipo muy comprometido".

Consultado por las perspectivas a futuro y la posibilidad de jugar la Copa América 2024, Lucho fue claro y aseguró que no se baja: "Depende del momento, yo soy sincero. Después del Mundial llegué a plantearme dar un paso al costado, decir 'ya está' pero hasta futbolísticamente y se dio la oportunidad de ir a Gremio, ahí empezó el cabeza dura de '¿por qué no?'. Depende de dónde me agarre el año que viene, si el técnico me ve capacitado para aportar algo que pueda ayudar a esta gran generación que viene, bienvenido sea, y sino alentarlos como los alenté siempre en estos partidos que no me tocó estar".