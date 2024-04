En una familia tan completa y perfecta como la que conforman Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, hace falta algo: una mascota. En 2016, fue la modelo argentina la que sorprendió al futbolista tras regalarle un dogo de Burdeos al que bautizaron como Hulk, porque ya sabían que esta raza crecería enormemente.

Y así fue, en unos cuantos meses, el perro pasó a ser más alto que el mismo Mateo, que en ese entonces tenía 1 añito. Este tipo de perros puede llegar a medir hasta 2 pies de altura, en el caso de los machos, por lo que su tamaño era muy llamativo.

Rápidamente, Hulk se adueñó de sus fotos y de sus corazones. En diferentes oportunidades, se les veía a los hijos de la pareja compartiendo y hasta jugando fútbol con el can, mientras que los fanáticos del número 10 también se encariñaban con él.

Sin embargo, desde que Messi partió a París con su familia, para jugar con el PSG, empezamos a extrañar a Hulk en sus fotos. Y ahora que se instalaron en Miami su ausencia ha vuelto a preocupar a los seguidores.

¿Qué pasó con el perro de Messi?

Fue Migue Granados -el influencer argentino que hizo que el campeón del mundo se pusiera de todos colores en una entrevista reciente– el que nos sacó de la duda. El humorista le hizo la pregunta que todos queríamos saber ¿Dónde está Hulk?

“Hulk está en Barcelona y a punto de quedarla, nos dijo Lio”, pronunció el conductor en su programa “Soñé que volaba”, del canal Olga, haciendo referencia a que ya estaba avanzado en edad.

Aunque el promedio de vida de la mayoría de las razas es entre 10 y 13 años, no es lo que sucede con los dogos de Burdeos. Estos canes suelen vivir hasta 8 años, máximo 10, dependiendo de la calidad de vida del perrito.

En el caso de Hulk, ya tiene 7 años por lo que ellos prefirieron dejarlo tranquilo y no ponerlo a sufrir con un traslado a otro continente. A pesar de que Granados no especificó quién cuida a la mascota, no nos queda duda de que Messi y Antonela se aseguran de que tenga todo el cariño y la atención necesaria durante el tiempo que le quede de vida.