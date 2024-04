Fallece Tony Bennett, leyenda de la música estadounidense, a los 96 años

El cantante Tony Bennett, una de las máximas voces del fascinante cancionero estadounidense de todos los tiempos, con más de siete décadas de trayectoria y una particular sensibilidad para congeniar con audiencias masivas y acomodarse a las dictados de las distintas épocas, falleció este viernes a los 96 años en su casa de Nueva York, ciudad en la que había nacido, informaron medios de todo el mundo.

Afectado por la enfermedad de Alzheimer desde 2016, que lo obligó en los últimos años a espaciar su actividad hasta retirarse, el cantante al que el propio Frank Sinatra definió como "el mejor que hay en el negocio", había ofrecido su última performance pública en agosto de 2021, en el Radio City Music Hall, de Nueva York, en una serie de conciertos junto a Lady Gaga, en que estaban presentando "Love for Sale", su último registro.

Nacido en Nueva York, específicamente en Queens, el 3 de agosto de 1926 bajo el nombre de Anthony Dominick Benedetto en el seno de una familia humilde de origen calabrés conformada por un padre comerciante y una madre costurera, el deceso de su primogénito a los 10 años impulsó al entonces niño prodigio de la canción a trazar los primeros pasos de un recorrido que años después lo llevaría a la super profesionalización y a convertirlo en uno de los emblemas de la canción norteamericana.

Primero bajo el nombre artístico de Joe Bari, que luego el actor y comediante Bob Hope mudó por el mucho más pegadizo de Tony Bennett cuando lo lanzó a las grandes ligas luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial y de que volviera del frente de batalla, el músico tuvo su debut en solitario para Columbia Records en 1951 con el éxito "Because of You", que ocupó el primer lugar de los charts.

A partir de entonces, la carrera de Bennett fue una sucesión de éxitos a repetición con temas como "Blue Velvet" o "Cold, Cold Heart" y cantando con grandes orquestas, entre ellas la de Count Basie.

Salvo un oscuro período en que debió refugiarse en los hoteles Las Vegas en la década del 70, siempre supo surfear las distintas épocas y ambientes de la industria y acomodar su figura y su canción a los tiempos que corrían, finalizando su carrera con una sucesión de duetos, que arrancó convocando a artistas como Paul Mc Cartney y Elton John, tuvo un momento fulgurante en el breve estrellato de la británica Amy Winehouse y finalizó en la cúspide con Lady Gaga con "Cheek to Cheek" (2014) y "Love for Sale" (2021), ganadores de sendos premios Grammy.

Su muerte fue saludada por músicos y personalidades en redes, "Tony fue una de las personas más espléndidas que han existido. Amable, adorable, talentoso y generoso; él nunca nos dejó caer", escribió en Twitter Nancy Sinatra; mientras que Stevie Van Zandt, que fuera guitarrista de Bruce Springsteen y actor en la serie "Los Soprano", señaló: "El mejor de los mejores. La última de las leyendas. Un hombre cuyo corazón fue más grande que su voz".

El británico Elton John, con quien grabó “Rags to Riches” escribió en Instagram: “Muy triste de saber que Tony falleció. Sin dudas el cantante, hombre y showman más elegante que pudieras ver. Era impecable,. Lo amaba y adoraba".