Mónica Kieffer es Licenciada en Comunicación Social, pero siempre trabajó como secretaria, y nos cuenta que "siempre traté de dejar algo, en los lugares donde trabajé, que favoreciera lo que es comunicar, comunicarse, escuchar al otro".

Cuando le consultamos cuando comenzó a realizar atrapasueños, Mónica nos dice: "empecé con los atrapasueños cuando ya no tenía tantas horas de trabajo y necesitaba hacer algo más, hace como 10 años más o menos, siempre los había visto y tenía la inquietud de saber cómo se harían los atrapasueños. Empecé a leer de dónde venían, su origen, todo me interesó mucho y traté de buscar algún tutorial. En esa época no había tantos vídeos de youtube, pero finalmente encontré uno y empecé a hacerlos. Al principio los realizaba nada más que para mí, para regalar, para la familia".

"Trabajar confeccionando atrapasueños me ayudó muchísimo en pandemia" afirma Mónica, "porque es algo que vos te pones a hacer y como no es mecánico, tenés que ir pensando con qué material lo vas a realizar, qué color, ahora qué le pongo, qué punto hago y qué hacer si justo no tengo la pluma que pensé en ponerle . Es algo que te va llevando, te va distrayendo. El crear un nuevo atrapasueños ocupa tu cabeza al llevar materiales distintos".

No siempre son circulares

"Siempre estoy tratando de hacer diseños y formas diferentes, no me gusta hacer siempre lo mismo, no todos son redondos, algunos los realizo cuadrados, porque considero que hay gente que no se queda con lo común, con lo establecido. Si bien es cierto que en el origen eran redondos" continúa Mónica "curvaban las varillitas para hacerle el tejido dentro, pero yo puedo ir cambiando el diseño mientras la esencia siga ahí, que es la red y la bajada".

Al comenzar un nuevo atrapasueños, Mónica afirma: "primero está la forma, luego van los materiales y colores. Ahora, estaba pensando cómo hacer un reloj de arena, hace bastante que vengo con la idea de hacerlo, pero no llego a encontrar la forma de manejar el alambre para representar esa forma, ahí tengo mucho trabajo pensando en cómo lo voy a hacer y eso me lleva me lleva tiempo, hay que pensar mucho. Al fin de cuentas esa es la idea, pensar en eso y no en otras cosas que a lo mejor te estresan, te preocupan y te generan ansiedad".

Sobre los materiales que utiliza, Mónica nos dice que "básicamente yo trabajo con alambre, a veces hago los aros más anchos con cartapesta, las bajadas llevan plumas aunque a veces, si los aros son muy grandes no hay plumas de tamaños gigantes para componer, entonces los hago con totora así la bajada puede ser más larga y quedar en proporción con el aro".

"Comencé a participar de las ferias por mi hijo y mi nuera", dice Mónica, "ellos empezaron a hacer vidrios grabados y presentarse en ferias y me empezó a gustar eso de ir exponer lo que uno hace. Con algo de miedo, porque estás expuesto a la mirada del otro y a lo que te puedan decir, es todo un desafío ir y mostrar lo que uno hace. No a todo el mundo le va a gustar, incluso hay algunos atrapasueños que el resultado final no es el que esperaba, pero capaz que pasa alguien, lo ve, le gusta y se lo lleva. También puede pasar que el atrapasueños que más me gusta, no es del agrado del público y otros que después de meses de estar guardados, cuando salen de la caja, encuentran dueño enseguida".

Cuidando los sueños

Mónica nos cuenta de donde vienen los atrapasueños: "vienen de una tribu de nativos norteamericanos, que tenían una leyenda. Ellos decían que una mujer araña, a la noche cuidaba de los niños de la tribu y les tejía estas redes para atrapar las pesadillas y que los niños pudieran dormir tranquilos. Cuenta la leyenda que la tribu se fue haciendo cada vez más grande y como la mujer araña, no podía dar abasto con las redes, entonces empezaron a curvar las ramitas y hacer los aros, tejerle las redes y ponerle cuentas y plumas. La finalidad era que en la red quedaran atrapadas las pesadillas, mientras que los sueños buenos bajaran por las plumas hacia los niños. Por la mañana hay que ponerlos a la luz del sol para que se diluyan esas pesadillas y quede cargado de energía para a la noche atrapar más pesadillas".

"Ahora se usa también de decoración y no por eso va a perder el significado o el valor, hay gente que no sabe todo esto y sin embargo lo ve lo aprecia como trabajo artesanal o manual y lo usa como decoración y está bien también, igual puede cumplir su función aunque en su momento no lo uses para lo que fue hecho", afirma Mónica.

Mónica sostiene que "hay un atrapasueño para cada persona, y en algún momento se van a encontrar".

Quienes deseen comunicarse con Mónica, pueden hacerlo a su instagram @artemanías_atrapasueños.