El pronóstico para esta semana en Buenos Aires anticipa lluvias y tormentas de diversa intensidad, tal como se venía advirtiendo en días previos. Este martes 21 de octubre se mantiene activa una alerta por fenómenos severos que abarca gran parte de la provincia, por lo que es importante conocer qué zonas están afectadas.

De acuerdo con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige una alerta amarilla por tormentas fuertes para el martes 21. Además de Buenos Aires, las provincias de La Pampa, Córdoba y San Luis también están incluidas. En detalle, el SMN informó sobre intensas precipitaciones en el sur y oeste bonaerense, además de sectores del centro provincial. En esta ocasión, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) queda fuera del área afectada y no se esperan lluvias allí.

Localidades bonaerenses bajo alerta amarilla por tormentas En la zona noreste, los partidos de General Villegas, Pehuajó, Trenque Lauquen, Florentino Ameghino y Carlos Tejedor figuran entre los alcanzados por la advertencia, con tormentas previstas desde la tarde y durante la noche. En el oeste, se incluyen Salliqueló, Coronel Suárez, Guaminí, Tornquist, Puan, Punta Alta, Tres Arroyos, Bahía Blanca y Carmen de Patagones, donde se esperan las lluvias más intensas a partir del mediodía del martes 21. Finalmente, en el centro provincial también se verán afectados Bolívar, Azul, Rauch, Tandil, Carlos Casares, Benito Juárez, Laprida, Olavarría y Henderson, según precisó el SMN.

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, detalló el SMN en su informe.