La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dictó una disposición que prohíbe en todo el país la venta y distribución del suplemento dietario “Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize, marca Wondercow”, tras confirmar que ingresó de manera irregular y sin los registros sanitarios requeridos por la ley.

La medida se tomó luego de una denuncia presentada ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que dio inicio a una investigación. Fuentes oficiales indicaron que el producto no cuenta con registro ni autorización para su importación y comercialización en Argentina, lo que infringe la Ley 18.284 y el Decreto 2126/71.

La pesquisa comenzó a raíz de la consulta de un particular que detectó su venta en plataformas online y cuestionó su legalidad. El Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL verificó que no existía registro de ingreso ni permiso de comercialización.

El caso fue informado al Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA), que recomendó acciones urgentes para resguardar a los consumidores. El dictamen oficial remarca que, al no poder determinarse el origen ni las condiciones de producción, no hay garantías sobre la calidad e inocuidad del suplemento. Por ello, ANMAT prohibió su elaboración, fraccionamiento, distribución y venta en todo el país, medida que también alcanza a plataformas digitales y comercios físicos.

El organismo advierte que los suplementos no registrados representan un riesgo para la salud pública, pues podrían contener ingredientes no declarados o en dosis peligrosas. Recomienda evitar el consumo de productos sin registro oficial y denunciar su venta.

Con esta resolución, ANMAT busca reforzar los controles sobre alimentos y suplementos dietarios, un sector en el que en los últimos años se ha incrementado la oferta de productos importados sin autorización, lo que supone riesgos para la salud y viola la normativa vigente.