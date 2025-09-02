Anuncian más lluvias en Buenos Aires: cómo continuará el clima tras la tormenta de Santa Rosa
El Servicio Meteorológico Nacional presentó el pronóstico para el resto de la semana, en el que se anticipan nuevamente posibles precipitaciones
Después de un fin de semana con lluvias y tormentas, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tendrán otra jornada con clima inestable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que se espera un martes con cielo parcialmente a mayormente nublado, con posibilidad de lluvias aisladas por la tarde, mejorando hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre 8 °C de mínima y 15 °C de máxima.
Cómo seguirá el clima en la Ciudad y alrededores El miércoles habrá mejoras, con cielo parcialmente nublado durante el día y algo nublado por la noche, mínima de 8 °C y máxima de 20 °C. El jueves se espera cielo algo nublado en la madrugada y la mañana, pasando a parcialmente nublado por la tarde y noche, con temperaturas entre 6 °C y 14 °C.