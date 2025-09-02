Después de un fin de semana con lluvias y tormentas, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tendrán otra jornada con clima inestable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que se espera un martes con cielo parcialmente a mayormente nublado, con posibilidad de lluvias aisladas por la tarde, mejorando hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre 8 °C de mínima y 15 °C de máxima.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad y alrededores El miércoles habrá mejoras, con cielo parcialmente nublado durante el día y algo nublado por la noche, mínima de 8 °C y máxima de 20 °C. El jueves se espera cielo algo nublado en la madrugada y la mañana, pasando a parcialmente nublado por la tarde y noche, con temperaturas entre 6 °C y 14 °C.