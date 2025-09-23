La primavera comenzó en Buenos Aires con temperaturas más propias del invierno que de la nueva estación. En lugar de días cálidos y soleados, el AMBA inicia la semana con mañanas frías, vientos moderados y nubosidad variable, siguiendo la inestabilidad que cerró el invierno. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este patrón se mantendrá al menos hasta el viernes, cuando se prevé un aumento más marcado de las temperaturas y un cielo mayormente nublado. Para hoy, se espera una mínima de 8°C y máxima de 19°C, cielo parcialmente nublado a mayormente nublado y vientos del sur que rotarán al este durante el día. El clima otoñal se hará notar, especialmente en las mañanas.

El miércoles se repetirá la tendencia, aunque con menos nubes: cielo algo a ligeramente nublado, viento del sudeste y temperaturas entre 9°C y 17°C. La dirección del viento será determinante durante toda la semana; a partir del jueves girará hacia el noreste, provocando un leve aumento térmico, con mínima de 10°C y máxima de 19°C. Los amaneceres seguirán requiriendo abrigo, sobre todo en zonas suburbanas. El viernes marcará un cambio más notable, con cielo parcial a mayormente nublado, viento del norte con ráfagas moderadas a fuertes, mínima de 12°C y máxima de 24°C, debido al ingreso de aire cálido del litoral. No obstante, hacia la noche podrían registrarse lloviznas, anticipando el regreso de las precipitaciones el sábado.

El SMN prevé chaparrones en la madrugada y mañana del sábado 27, con mejoras hacia la tarde, temperaturas entre 14°C y 21°C y ráfagas de hasta 50 km/h del noreste. Meteored coincide, indicando un 90% de probabilidad de lluvias débiles entre las 6 y las 15 del sábado, aunque no serían intensas ni generalizadas como el fin de semana anterior. La rotación del viento al sur introdujo aire seco y frío que estabilizó temporalmente las condiciones, manteniendo mañanas frías, baja humedad y cielos despejados hasta el jueves.

Modelos de Meteored sugieren posibles tormentas o precipitaciones localizadas el próximo fin de semana, con acumulados moderados y distribución irregular. El SMN mantiene su monitoreo, sin alertas para el AMBA, aunque conserva advertencias amarillas por viento en San Luis, La Pampa y La Rioja, extendiéndose hasta jueves a Chubut, Río Negro, Santa Cruz y sur de Buenos Aires.

Para el domingo se espera una mejora: cielo algo nublado, viento más suave y temperaturas templadas, con máxima de 23°C, cerrando la semana de manera más apacible, aunque la dinámica atmosférica de la estación requiere seguimiento constante.