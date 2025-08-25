Las agencias de viajes y operadores turísticos buscan recuperarse de unas vacaciones de invierno y feriados con baja demanda en el interior del país. Este lunes arranca el principal evento de descuentos del año, con la expectativa de reactivar la actividad de cara a la temporada baja y el verano. Durante las vacaciones de invierno viajaron 4,3 millones de personas, un 10,9% menos que el año pasado, y gastaron $1,5 billones en las ciudades del circuito turístico nacional, según CAME, lo que representó un impacto económico 11,2% menor a 2024 a precios constantes, sumándose a las caídas de los feriados previos.

Por eso, el Travel Sale, promovido por FAEVYT, surge como una oportunidad para incentivar las ventas. Más de 140 agencias participarán del evento entre el 25 y el 31 de agosto, ofreciendo descuentos de hasta 60% en paquetes, hospedaje, pasajes y actividades turísticas, con promociones especiales y opciones de pago que facilitan la organización de viajes. Las alternativas incluyen cuotas bancarias con o sin interés, paquetes con congelamiento de precios, descuentos fijos, excursiones, créditos, upgrades, 2x1, preventa, lanzamientos y “segundo pasajero al 50%”. Participan provincias como Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, junto a Europ Assistance, Axa, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas.

El presidente de FAEVYT, Andrés Deyá, afirmó que el Travel Sale es clave para la industria, permitiendo a miles acceder a propuestas atractivas y personalizadas incluso en temporada baja. En un contexto de aumento de tasas, la financiación será central, con acuerdos con bancos y aerolíneas para ofrecer paquetes nacionales e internacionales en cuotas sin interés y beneficios exclusivos en vuelos, hospedaje y servicios adicionales.

Entre las promociones destacan cuotas sin interés para destinos nacionales e internacionales, descuentos en hoteles y excursiones, mejoras de categoría y franquicia de equipaje sin costo por parte de las aerolíneas, y financiamiento bancario por parte de las agencias.

El objetivo es incentivar la anticipación de reservas para la temporada alta de verano, promoviendo la planificación con tarifas promocionales y planes de pago flexibles antes de futuros aumentos en alojamiento, transporte y actividades. La organización confía en que el Travel Sale 2025 supere los registros anteriores en ventas y cantidad de clientes alcanzados.