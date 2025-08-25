La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tendrán buen clima al inicio de la semana, con temperaturas agradables.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el lunes el cielo permanecerá despejado, con mínimas de 7° y máximas de 21°.

El martes también se espera cielo despejado, con temperaturas entre 10° y 20°. El miércoles habrá cielo algo nublado y marcas de 9° a 19°. Para el jueves, se anticipa cielo parcialmente nublado, con mínima de 11° y máxima de 19°, mientras que el viernes se prevé parcialmente nublado con temperaturas de 12° a 22°.