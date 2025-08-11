Día del Niño en Argentina: un momento para celebrar la infancia con un sorteo especial de monopatín
Cada año, el tercer domingo de agosto se celebra en Argentina el Día del Niño, una fecha dedicada a reconocer la importancia de la infancia y promover el bienestar y los derechos de los más pequeños
Esta celebración busca resaltar el valor de la niñez como etapa fundamental para el desarrollo y crecimiento de toda sociedad, invitando a grandes y chicos a compartir momentos de alegría y juego.
En honor a esta fecha tan especial, desde El Popular nos unimos a IMPORT BE REBORN para lanzar un sorteo que hará que más de uno disfrute a pleno. ¿Querés ganarte un increíble monopatín graffiti? Este sorteo es para vos.
Participar es muy sencillo:
- Seguí a @elpopular.hoy
- Etiquetá a dos amigos en los comentarios
- Compartí la publicación para sumar más chances
Además, podés consultar todos los productos disponibles de IMPORT BE REBORN a través de su canal de ventas directo al +54 9 113 699 6686.
Las imágenes son ilustrativas y el envío a todo el país corre por cuenta del ganador. Tenés tiempo para participar hasta el 16 de agosto.
Desde El Popular y junto a IMPORT BE REBORN queremos que este Día del Niño sea inolvidable, lleno de diversión y movimiento. ¡Sumate al sorteo y festejá la infancia con nosotros!
Link para participar: