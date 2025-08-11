 Esta celebración busca resaltar el valor de la niñez como etapa fundamental para el desarrollo y crecimiento de toda sociedad, invitando a grandes y chicos a compartir momentos de alegría y juego.

En honor a esta fecha tan especial, desde El Popular nos unimos a IMPORT BE REBORN para lanzar un sorteo que hará que más de uno disfrute a pleno. ¿Querés ganarte un increíble monopatín graffiti? Este sorteo es para vos.

Día del Niño en Argentina: un momento para celebrar la infancia con un sorteo especial de monopatín

Participar es muy sencillo:

  1. Seguí a @elpopular.hoy
  2. Etiquetá a dos amigos en los comentarios
  3. Compartí la publicación para sumar más chances

Además, podés consultar todos los productos disponibles de IMPORT BE REBORN a través de su canal de ventas directo al +54 9 113 699 6686.

Las imágenes son ilustrativas y el envío a todo el país corre por cuenta del ganador. Tenés tiempo para participar hasta el 16 de agosto.

Desde El Popular y junto a IMPORT BE REBORN queremos que este Día del Niño sea inolvidable, lleno de diversión y movimiento. ¡Sumate al sorteo y festejá la infancia con nosotros!

Link para participar: 

El Popular Hoy on Instagram: "🟣 Junto a IMPORT BE REBORN queremos celebrar 🎈 Queres ganarte este increíble MONOPATÍN GRAFFITI ❓ Este sorteo es para vos ‼️ Cómo participar ⬇️ 1. Seguí a @elpopular.hoy 2. Etiqueta a 2 amigos 3. Compartí para sumar más chances 📲 Agenda el canal de ventas directo de IMPORT BE REBORN y entérate todos los productos disponibles +5491136996686 *imagen ilustrativas *envíos a todo el país a cargo del ganador *Tenes tiempo de participar hasta el 16/8 #elpopularhoy #sorteo #diadelñiño"