El lunes 18 de agosto será un día laboral normal para la mayoría de los argentinos, ya que no figura como feriado nacional en 2025. Sin embargo, en algunas localidades bonaerenses, como Tres Algarrobos y General Rivas, se decretó asueto por fiestas patronales, con suspensión de actividades escolares, oficinas públicas y algunos comercios, para permitir la participación en celebraciones religiosas y culturales locales. Este tipo de feriados locales son habituales en distintas regiones del país, decididos por autoridades municipales o provinciales, y no afectan al resto del territorio.

En el resto de Argentina, el lunes 18 de agosto será un día de trabajo habitual, con transporte público, bancos, comercios y servicios funcionando normalmente. A diferencia de los fines de semana largos previstos con anticipación, esta fecha no generará descanso extendido, por lo que quienes pensaban aprovecharla para una escapada deberán esperar a otra ocasión.

Tras el feriado del 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad de José de San Martín, el siguiente feriado será el domingo 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, sin que se genere fin de semana largo. El próximo fin de semana largo será en noviembre, del viernes 21 al lunes 24, con el viernes 21 como día no laborable con fines turísticos y el lunes 24 conmemorando el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el jueves 20.

