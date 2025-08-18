Jorge Maestro, guionista argentino de renombre, falleció a los 73 años. La organización Argentores lo despidió este lunes, destacando su papel como Presidente del Consejo Profesional de Televisión. Junto a Sergio Vainman, Maestro creó algunos de los programas más exitosos de la televisión argentina, como “Zona de riesgo”, “Montaña rusa”, “Clave de Sol”, “Amigovios”, “La banda del Golden Rocket”, “Como pan caliente”, “Hombre de mar”, “Gerente de familia”, “Los machos”, “Son amores”, “El sodero de mi vida” y “Por amor a vos”.

Nacido en septiembre de 1951, se formó como actor y director teatral desde joven, pero su reconocimiento llegó como autor y guionista televisivo. En teatro, Maestro también dejó su marca con obras como “La casa del mago Shang-Li” (1972), “El hombrecito que quería volar” (1975), “Tiempo de bronca y barrilete” (1975), “Clementina la pingüina, de repente entre la gente” (1976), “Había una vez Buenos Aires…” (1979) y “Son amores” (2002), entre muchas otras.

En cine, fue autor de guiones como “Papá por un día” (2009), “Cuentos de la selva” (2009), “Verdades verdaderas. La vida de Estela” (2011), “La pelea de mi vida” (2012), “Perdida” (2018) y “La panelista” (2021). Además, se desempeñó como director de Audiovisuales del Fondo Nacional de las Artes, impartió talleres de guion con Pablo Cullel y creó la carrera de Guionista de TV para el ISER.

La Legislatura de la Ciudad reconoció su trayectoria otorgándole la distinción de Personalidad destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentores expresó su dolor por la pérdida y envió condolencias a familiares, amigos y colegas.